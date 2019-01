CES 2019 : Samsung Q900, ou la Smart TV 8K de 98″ de diagonale !

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Une Smart TV QLED 8K de 98″ chez Samsung

Samsung a visiblement décidé de marquer de son empreinte le CES 2019 qui se déroule actuellement à Las Vegas. Quelques heures après avoir annoncé l’arrivée d’iTunes sur sa gamme de Smart TV 2019 (et 2018), voilà que le groupe coréen officialise sa nouvelle gamme de Smart TV 8K QLED Q900. Une nouvelle lignée qui comptera notamment dans ses rangs un modèle… de 98″ de diagonale !

En effet, durant sa keynote, Samsung a officialisé sa nouvelle gamme, qui proposera divers écrans compatibles 8K, et qui sera déclinée en 65, 75, 82, 85 et même 98″… soit 2,48 mètres de diagonale ! Evidemment, il faut pour cela disposer d’un salon (et d’un compte en banque) XXL, mais Samsung promet une immersion sans précédent, grâce à sa TV la plus grande et la plus puissante jamais produite.

L’intégralité de la nouvelle gamme Samsung Q900 disposera d’un Quantum Processor 8K, dopé à l’intelligence artificielle, pour animer l’interface bien sûr, mais aussi gérer l’upscale des sources vers la précieuse résolution 8K. La gamme proposera également une nouvelle version de Universal Guide, sans oublier bien sûr un Bixby tout neuf, et les intégrations de Google Assistant, Alexa, sans oublier iTunes et AirPlay 2.

Il faudra évidemment patienter encore un peu avant de pouvoir retrouver cette nouvelle gamme Samsung Q900 en boutiques. Côté tarifs, si le géant coréen est resté muet, rappelons que le précédent modèle 85″ lancé en 2018 était proposé à 15 000 dollars. On peut donc s’attendre à une facture très (très) salée en ce qui concerne la version de 98″ de la nouvelle Samsung Q900.