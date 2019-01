CES 2019 : VLC atteint les 3 milliards de téléchargements, et annonce le support d’AirPlay

Comme beaucoup d’organisations travaillant dans le numérique, VLC était présent au CES de Las Vegas, une occasion pour celui-ci d’évoquer le franchissement des 3 milliards de téléchargements pour son lecteur vidéo.

Plus exactement, cette étape a été franchie par VLC la semaine dernière, pendant le CES.

In front of an audience at #CES2019 we reached the 3 billion downloads of #VLC in live. What an amazing journey! See you in a billion 🙂 pic.twitter.com/sncDsiQ1J3

— Ludovic Fauvet (@etixxx) January 10, 2019