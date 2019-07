Ces lentilles de contact vous permettent de… zoomer !

Les nouvelles technologies ont la possibilité « d’augmenter » notre vision, la nouvelle n’a rien de neuf. Google a abandonné un projet de ce genre il y a quelques mois, mais c’était quelque chose de très sérieux. Même chose du côté de Samsung qui voulait y adjoindre la réalité augmentée et une caméra. Des chercheurs du côté de San Diego en Californie pourraient bien avoir percé le mystère et donné vie à la vision 2.0.

Des lentilles qui pourront tout voir

Concrètement, les chercheurs ont mis au point des lentilles de contact qui vous permettent de zoomer de façon instantanée ou presque. Il vous suffit de cligner deux fois des yeux pour les activer. Leur travail vient d’être publié récemment dans le Journal of Advanced Functional Materials.

Comment s’y sont-ils pris ? Leur décision a été de mesurer les signaux électriques qui sont générés quand vos yeux font des mouvements spécifiques. Il peut s’agir de regarder à droite, à gauche ou encore de cligner des yeux. Des impulsions électriques sont alors générées dans votre corps, que ces lentilles sont capables d’analyser. Elles peuvent savoir où vous regardez et donc on peut synchroniser une réaction en fonction de ce mouvement.

Le cas choisi par les scientifiques a donc été celui du clignement qui permet de zoomer. Imaginez vous êtes dans la rue et vous voulez voir un signe affiché loin, pour savoir si vous vous trouvez dans la bonne rue. Ce serait désormais réglé en quelques secondes. Fini aussi les doutes en voulant lire le panneau chez l’opticien. Bien entendu, on imagine aussi les dangers potentiels, si vous clignez de façon involontaire et que vous ne pouvez plus voir bien ce qui se passe juste devant vous. Un danger qui devrait sérieusement repousser un lancement commercial potentiel. Mais une chose est sûre, la technologie est déjà là.