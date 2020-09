C’est officiel Bose dévoile son QuietComfort 35 II Gaming Headset

Nous en parlions il y a quelques mois, Bose se lance dans le gaming. Alors non, Bose ne va pas aller concurrencer Sony ou Microsoft en lançant sa console de jeu. L’entreprise spécialisée dans l’audio s’apprête à convertir son QuietComfort 35 II en casque gaming. Il faut dire qu’en tant qu’utilisateur quotidien du QuietComfort 35 II, je peux assurément dire que ce casque est l’un des plus confortable du marché. Il n’y a donc rien de surprenant que Bose choisisse ce produit pour en faire un accessoire dédié aux gamers. Cette version spéciale embarquera un micro à perche « anti-bruit ».

Pourquoi Bose n’y a pas pensé plus tôt me direz-vous ? Bonne question, malheureusement nous ne pouvons pas y répondre. Pourtant de nombreuses sociétés concurrentes on fait le grand saut en profitant du marché lucratif que représente l’univers du gaming. Quoi qu’il en soit, ce casque est dès à présent disponible en précommande pour 30 dollars en plus du prix final. Nous ne disposons pas d’informations supplémentaire concernant la date de sortie, ni aux États-Unis, ni en France.

Un casque gaming, oui, mais pas seulement.

Selon les mots de Bose, ce casque est un « deux-en-un pour le jeu et la vie quotidienne ». Cela signifie que ce produit est évidemment dédié au gaming, mais qu’il peut aussi faire office de casque pour écouter de la musique, un film, ou ce que vous voulez. Le casque permet également de passer des appels téléphoniques.

Reconcentrons-nous sur le gaming. Vous pouvez utiliser ce produit comme un casque filaire sur PC ou consoles PS4, Xbox et Nintendo Switch, et même sans fil sur PC, smartphones et tablettes. Malgré cela, la plupart des gamers vous le diront, ils préfèrent jouer en mode filaire sur PC pour éviter tout décalage audio avec le Bluetooth. Pour finir, le casque dispose d’un deck qui permet de baisser ou d’augmenter le volume principal. Cette gestion du son devrait être très appréciée des streamers.