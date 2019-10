C’est officiel, HBO commande un prequel de Game of Thrones sur la famille Targaryen

L’univers imaginé par George R.R. Martins est très vaste. Et la série Game of Thrones, dont la dernière saison a été diffusée cette année, n’en couvre qu’une petite partie. De ce fait, avant même la fin de GoT, HBO a exploré de nombreuses idées afin de proposer de nouvelles séries basées sur cet univers.

Et aujourd’hui, l’un de ces projets se concrétise enfin. En effet, HBO a annoncé qu’il a commandé 10 épisodes d’une nouvelle série intitulée House Of The Dragon. Comme le nom le suggère, cette série se focalisera sur la famille Targaryen et sera basé sur le livre « Fire & Blood » de George R.R. Martin.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO. The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm — Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019

Publié en 2018, ce livre relate des événements qui se sont produits 300 ans avant ceux de la série Game of Thrones, et raconte l’histoire de la famille Targaryen.

Une série sur les Targaryen

« L’univers de Game of Thrones est si riche en histoires », a déclaré Casey Bloys, président de la programmation HBO. « Nous sommes impatients d’explorer les origines de la maison Targaryen et des premiers jours de Westeros avec Miguel, Ryan et George. »

La série est en effet co-créée par l’auteur George R.R. Martin et Ryan Condal. Comme l’explique HBO dans un communiqué, « Ryan Condal a été co-créateur et animateur de ‘Colony’ pendant trois saisons. Il était l’écrivain de ‘Hercules’ de la MGM et adapte actuellement le roman graphique Analog pour Lionsgate. »

Condal collaborera également avec Miguel Sapochnik en tant que showrunner. Sapochnik a travaillé sur plusieurs épisodes de Game of Thrones, en tant que producteur exécutif et en tant que réalisateur.

George R.R. Martin, Ryan Condal et Miguel Sapochnik seront également producteurs exécutifs de ce prequel de Game of Thrones, avec Vince Gerardis.

Pour le moment, nous ne savons pas encore quand House Of The Dragon sera diffusé.

Cette série n’est pas à confondre avec un autre projet de Prequel pour Game of Thrones, avec Naomi Watts parmi les acteurs et qui devait relater des évènements qui se sont produits des millénaires avant ceux relatés par GoT. HBO a commandé un pilote mais d’après Variety, la chaîne américaine aurait abandonné ce projet.