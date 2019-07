Game of Thrones : de nouvelles informations sur le prequel

Lors d’une interview récemment accordée à Entertainment Weekly, George R.R. Martin a révélé quelques éléments intéressants concernant le futur prequel de Game of Thrones.

Au cours de cet entretien, le créateur de la célèbre série Game of Thrones a donc évoqué le prequel dont la sortie est prévue pour l’année 2021, si le projet ne prend pas de retard. L’on sait déjà que le récit de déroulera 5 000 plus tôt que l’histoire initiale.

Stark, Lannister, royaumes… De nouveaux éléments sur le prequel de Game of Thrones

De plus, celui-ci ne s’attardera pas sur l’aventure d’un personnage en particulier, mais bien sur plusieurs famille, comme la série de base. Le créateur de la série a indiqué à ce sujet que malgré la présence de trois femmes au casting, Naomi Watts, Naomi Ackie, et Denise Gough, il n’y avait pas de « rôle principal, mais un grand ensemble de protagonistes ».

Le créateur de Game of Thrones a également ajouté que les sept royaumes étaient en fait neuf puis 12 puis 100 au fur et à mesure que l’on remonte dans le temps. C’est l’époque où Westeros comptait alors 100 royaumes qui sera mis en lumière par le prequel de la série.

George R.R. Martin ajoute aussi que le prequel de Game of Thrones ne mettra pas en scène les Lannister, car la famille n’était pas encore existante à l’époque des 100 royaumes. Il indique à ce sujet : « Les Lannister n’en sont pas encore là, mais Castlery Rock y est certainement ; c’est comme le Rocher de Gibraltar […] Il est en fait occupé par les Casterlys – du nom desquels il porte encore le nom à l’époque de Game of Thrones ». Il semblerait que la famille ait d’ailleurs été arnaqué par Lann l’Astucieux, fondateur de la maison Lannister.

À l’inverse des Lannister, la famille Stark sera mise en scène dans le prequel de Game of Thrones. Martin indique : « Les Starks seront certainement là […] De toute évidence, les Marcheurs blancs sont ici – ou comme on les appelle dans mes livres, Les Autres – et ce sera un aspect de la question […] Il y a des choses comme les loups-garous et les mammouths ».