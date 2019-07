C’est officiel, le Pixel 4 de Google sera équipé d’un radar

La plupart des constructeurs ne révèlent pas les nouvelles fonctionnalités de leurs prochains porte-étendards avant la présentation officielle. Mais Google, cette année, a décidé de faire les choses différemment, en présentant avant le jour J les innovations qu’il compte apporter sur le Pixel 4 et le Pixel 4 XL, qui seront présentés avant la fin de l’année.

Et après avoir révélé que ses prochains smartphones auront plusieurs APN sur le dos, Google vient également de donner des informations officielles concernant les capteurs qui seront en façade de ses prochains mobiles premium.

Comme cela était évoqué par les rumeurs, le Pixel 4 n’aura pas d’écran borderless. En effet, cette façade sera surchargée de capteurs qui permettront notamment à Google de proposer deux fonctionnalités innovantes : « Motion Sense » et « Face Unlock ».

Un (vrai) radar et un concurrent de Face ID d’Apple

Comme son nom l’indique, « Motion Sense » est un détecteur de mouvements qui permettra au Pixel 4 d’être contrôlé à distance avec des gestes de la main.

Si des fonctionnalités similaires existent déjà sur d’autres smartphones, Google sort du lot grâce à l’utilisation d’une toute nouvelle technologie : le radar du projet Soli. « Au cours des cinq dernières années, notre équipe de technologie de pointe et de projets (ATAP) a travaillé sur Soli, un radar à détection de mouvement. Le radar, bien sûr, est la même technologie que celle utilisée depuis des décennies pour détecter des avions et d’autres objets volumineux. Nous avons développé une version miniature située au sommet de Pixel 4 qui détecte les petits mouvements autour du téléphone, combinant des algorithmes logiciels uniques avec le capteur matériel avancé, afin de pouvoir reconnaître les gestes et détecter lorsque vous êtes à proximité », explique Brandon Barbello, product manager.

Pour le moment, les fonctionnalités offertes par la puce Soli embarquée par le Pixel 4 seront basiques. L’utilisateur pourra passer à la chanson suivante, stopper son réveil ou mettre en sourdine les appels téléphoniques juste en agitant sa main devant le smartphone. Mais d’après Google, ce n’est qu’un début et la firme compte faire évoluer sa fonctionnalité Motion Sense.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, étant donné que la détection des mouvements utilise un radar, mais pas un capteur optique, ça marche aussi dans le noir.

Et en plus du radar du projet Soli, le Pixel 4 de Google embarquera également un concurrent de Face ID d’Apple pour la reconnaissance faciale.

Néanmoins, là aussi, Google a trouvé une façon de se démarquer. « Le déverrouillage par le visage est peut-être une fonctionnalité familière pour les smartphones, mais nous l’avons imaginé différemment », affirme Brandon Barbello.

Grâce au radar du projet Soli, le déverrouillage par reconnaissance faciale requiert moins d’interactions de la part de l’utilisateur. Quand l’utilisateur est à proximité de son smartphone, le radar détecte cela et active automatiquement le module de reconnaissance faciale. De plus, le module fonctionnera avec toutes les orientations possibles du smartphone.

Des données protégées par la puce Titan

Pour ceux qui craindraient que les informations captées par le module de reconnaissance faciale puissent être exploitées par Google à d’autres fins, la firme assure qu’aucune de ces données n’ira dans ses serveurs.

Les informations sont traitées localement sur le smartphone et sont protégées par la puce Titan M, un module dédié à la protection des données que Google a introduit sur les précédentes versions de ses smartphones Pixel.