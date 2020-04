C’est officiel, l’E3 Online 2020 ne verra pas le jour

Cette année 2020 s’annonce vraiment comme un tournant pour l’E3, le plus grand salon de jeu vidéo au monde qui voit ses nombreux plans être perturbés. Alors que l’ESA (l’Entertainement Software Association), à savoir les organisateurs du salon, a fait pas mal de résistance pour maintenir l’édition 2020 du salon, la pandémie du Covid19 fut finalement plus forte. Début mars, l’ESA annonçait officiellement l’annulation de l’événement. Quelques jours plus tard, certains éditeurs comme Nintendo, ou Devolver Digital annonçaient qu’ils allaient changer leurs plans ou les annuler. C’est d’ailleurs le cas de Bethesda qui a annoncé il y a quelques jours qu’ils n’organiseraient pas de temps de parole en juin suite à l’annulation de l’E3.

Cependant, l’ESA avait parlé d’un potentiel « E3 Online » cette année pour tenir tout de même les joueurs au courant de l’actualité mais aussi et surtout de l’avenir du jeu vidéo. Hélas, cet événement non plus ne verra pas le jour.

2020, une année sans E3

Alors que nous connaissons depuis quelques jours les dates de l’E3 2021, on attendait d’en savoir un peu plus sur les plans concernant le fameux rendez-vous digital évoqué par l’ESA lors de l’annulation du salon cette année. Il se trouve que ce dernier est finalement annulé. En effet, selon certaines sources dans l’industrie, l’ESA ne serait pas en mesure d’organiser ce genre d’événement. Dans un nouveau communiqué, l’association déclare ainsi :

« Compte tenu des perturbations provoquées par la pandémie de COVID-19, nous ne présenterons pas d’événement en ligne en juin 2020. Au lieu de cela, nous travaillerons avec les exposants pour promouvoir et présenter les annonces de chaque entreprise, y compris sur www.E3expo.com dans les prochains mois. Nous sommes impatients de réunir notre industrie et notre communauté en 2021 pour présenter un E3 repensé qui mettra en évidence de nouvelles offres et ravira notre public. »

Toujours aucune mention de la ville de Los Angeles, ni du fameux Convention Center. En tout cas, l’ESA insiste une nouvelle fois sur un événement « repensé ». Nous avons hâte d’en savoir plus. En attendant, IGN prépare donc un événement en juin pour pallier à l’annulation de l’E3. On espère ainsi découvrir de belles surprises avec les nombreux partenaires d’ores et déjà inscrits à l’événement. Pour rappel, on devrait y voir Square Enix, Sega, Bandai Namco, Amazon, Google, Twitter, Devolver Digital et THQ Nordic.