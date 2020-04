L’édition 2020 annulée, voilà que l’E3 2021 se trouve déjà une date officielle

Il y a seulement trois semaines, le 11 mars 2020, l’ESA (l’Entertainment Software Association) annonçait officiellement que son mythique salon de l’E3 de Los Angeles était annulé à cause de la pandémie de Covid19 qui ne cesse de faire de lourds dégâts partout dans le monde. L’ESA avait dans un premier temps fait de la résistance en annonçant le 3 mars que le salon était maintenu et qu’il ne devrait pas être annulé puisque l’organisation était en pleine préparation avec les partenaires. Hélas, moins de 24h après cette déclaration la ville de Los Angeles était frappée par ses premiers cas de Coronavirus. Avec « seulement » six cas dans la ville californienne, le plan d’état d’urgence fut déclenché. Ainsi, quatre jours plus tard, le 8 mars 2020, l’ESA annonçait qu’il surveillait la situation, mais que le rendez-vous en juin était toujours à l’ordre du jour. Malheureusement, suite à la montée en puissance de la pandémie, l’événement fut officiellement annulé le 11 mars. L’ESA devait donc donner de nouvelles informations sur la possible mise en place d’un événement « digital » pour remplacer l’E3 physique tel que nous le connaissons. Pratiquement un mois plus tard, nous n’avons toujours pas d’informations. Nous savons seulement que Microsoft compte organiser une conférence Xbox en juin, tout comme l’éditeur français Ubisoft. De son côté, Nintendo et Devolver Digital ont annoncé qu’ils allaient réfléchir à une nouvelle stratégie. Pour ce qui est de Bethesda, ces derniers ont annoncé cette semaine qu’ils annulaient leur prise de parole prévue pour juin 2020.

Du côté de l’ESA, toujours pas d’informations sur le fameux événement digital. Cependant, les dates de l’E3 2021 sont d’ores et déjà disponibles.

E3 2021 – Rendez-vous les 15, 16 et 17 juin 2021

C’est donc du côté de chez nos amis de Games Indutry que nous apprenons que l’ESA a d’ores et déjà annoncé les dates de sa prochaine conférence de l’E3. L’événement se déroulera donc du 15 au 17 juin 2021. L’organisme n’hésite pas à préciser qu’il s’agira d’une toute nouvelle version entièrement « repensée ». Ni le Convention Center ni la ville de Los Angeles ne sont mentionnés. Le côté « repensé » fait-il mention également à un changement de destination ? Où alors, est-ce la fameuse version « digitale » ?

Pour rappel, l’ESA avait annoncé lors de l’annulation de l’E3 2020 qu’il « explorait les options avec nos membres pour coordonner une expérience en ligne afin de présenter les annonces et les nouvelles de l’industrie en juin 2020 ». On espère donc que la version 2021 est bien une édition physique de l’événement.

De son côté, le site IGN a annoncé la même journée qu’il organiserait un événement « Summer of Gaming » début juin. L’idée est de réunir plusieurs partenaires pour quelques annonces et/ou surprises. Parmi les partenaires, nous pouvons citer Square Enix, Sega, Bandai Namco, Amazon, Google, Twitter, Devolver Digital et THQ Nordic. La présence d’Amazon est assez intéressante quand on pense à leur récente actualité sur une potentielle arrivée dans l’industrie du jeu vidéo et du Cloud Gaming.