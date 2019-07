C’est quoi cette guerre entre Elon Musk et le frère de Pablo Escobar ?

La famille Escobar semble vouloir avoir son mot à dire sur beaucoup de sujets actuels. Il y avait déjà eu les critiques (compréhensibles) sur la série Narcos. Cette fois, c’est Elon Musk qui semble être dans le viseur de Roberto Escobar, frère de Pablo Escobar. Le problème ? Le lance-flammes vendu par Elon Musk et son entreprise « The Boring Company ».

Elon Musk aurait « volé » l’idée

Le concept un peu fou avait surpris le grand public au mois de janvier 2018. L’appareil vendu pour 500 dollars avait eu le droit à son heure de gloire et les 20 000 exemplaires avaient été très rapidement écoulés. Face à certaines réactions politiques, Elon Musk avait même renommé son appareil en « Not a Flamethrower » (pas un lance-flammes).

Depuis, la tension sur le sujet était retombée. Jusqu’à ce que Roberto Escobar, le co-fondateur du célèbre cartel de Medellin décide de le ramener sur le devant de la scène. Selon lui, Elon Musk aurait copié un design qu’il a imaginé et qu’il avait même présenté à un ingénieur proche du patron de Tesla.

Interrogé par The Next Web, il détaille sa position et autant dire qu’il se montre plutôt ambitieux.

Nous savons tous les deux que tu m’as volé quelque chose. Je suis d’accord pour régler cette affaire pour 100 millions de dollars. Des actions Tesla ou du cash me vont. Je gagnerai le procès, et tu perdras plus que 100 millions. Peut-être que les tribunaux feront de moi le nouveau patron de Tesla? Souviens-toi des années 1980, quand tu étais encore bébé et que je dirigeais le monde. Maintenant, tu as fait des milliards, peut-être 20 milliards, c’est ce que je faisais alors en deux bonnes semaines. Réglons ça en gentlemen. Envoie-moi les actions à Escobar Inc.

Pour l’instant, Elon Musk a choisi d’en rire sur Twitter.

Ce n’est pas un lance-flammes M. Escobar.

It’s Not a Flamethrower, Mr Escobar https://t.co/TXH02nixIc — Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2019

Reste à voir si Roberto Escobar se risquera à porter l’affaire en justice désormais…