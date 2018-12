Cette année, la division hardware de Google ferait 3 milliards de dollars de bénéfices

Bien que le gros des revenus de Google provienne de la publicité, la firme de Mountain View a également une division dédiée au hardware qui produit les smartphones Pixel, mais également les enceintes connectées Google Home, les dongles Chromecast, sans oublier les thermostats Nest.

Et si les revenus générés par ces produits matériels sont pour le moment largement inférieurs à ce que Google gagne avec la publicité, la division hardware commence à porter ses fruits

Pendant ses bilans trimestriels, Google ne déclare pas combien de smartphones, de dongles ou d’enceintes connectées il a vendus. Néanmoins, d’après les analystes de la RBC, cités par CNBC, cette année, Google aurait généré des revenus de 8,8 milliards de dollars grâce à ses produits physiques, et des bénéfices de 3 milliards de dollars (ce qui représenterait 4 % du total des bénéfices de la société).

Et normalement, Google devrait continuer à vendre plus de hardware et donc gagner plus d’argent grâce à ces produits. D’après les projections de la RBC, d’ici 2021, les revenus générés par les hardwares de Google pourraient atteindre les 19,6 milliards de dollars, et les bénéfices atteindraient les 6,1 milliards de dollars (ce qui représenterait 5 % de tous les profits de Google).

D’après l’analyste de la RBC Mark Mahaney, les produits hardware de Google « ont obtenu un succès critique et commencent à acquérir une traction commerciale substantielle. »

Actuellement, 43 millions d’enceintes Google Home seraient utilisés dans les foyers américains, et 9 millions seraient utilisés dans le reste du monde.

(Source)