Pas de nouvelle saison de Game of Thrones en 2018

La saison 8 de Game of Thrones n’arrivera qu’en 2019. Si cela n’est plus vraiment une surprise pour ceux qui suivent de près l’évolution de la série, c’est la première fois que HBO le confirme de manière officielle.

L’hiver ne viendra pas cette année. Si vous espériez voir la suite de Game of Thrones dans quelques mois, vous serez déçu. En effet, HBO vient d’officialiser que la huitième et dernière saison de sa série n’arrivera qu’en 2019. Et pour le moment, aucune date précise n’est indiquée.

Pour ceux qui suivent de près l’actualité de la série, cela n’est plus vraiment une surprise étant donné que de nombreuses informations suggéraient déjà un retard de la nouvelle saison. Dès la fin de la saison 7, un article du Hollywood Reporter suggérait déjà un retard de la prochaine saison. Et dans une interview, Sophia Turner, l’actrice qui joue le rôle de Sansa Stark, avait également corroboré cela.

Cependant, c’est la première fois que HBO confirme officiellement le retard de la suite de Game of Thrones, ne laissant plus aucune place au doute. Dans son communiqué, la chaîne américaine ne donne pas d’explication pour ce retard mais révèle seulement que la dernière et huitième saison comportera six épisodes.

« Envoyez un corbeau. Game of Thrones revient sur HBO pour sa huitième et dernière saison en 2019 »

Send a raven.#GameofThrones returns to @HBO for its eighth and final season in 2019: https://t.co/FpWV0O0L9i — Game Of Thrones (@GameOfThrones) January 4, 2018

En attendant, nous avons quelques suggestions de séries à regarder qui devraient vous intéresser si vous êtes fan de Game of Thrones.

(Source)