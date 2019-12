Cette application permet de planifier un don à une ONG après chaque tweet de Donald Trump

Faire un micro-don lorsqu’un événement se produit. Le principe de l’application Momentum est plutôt simple. Un concept qui peut même vous coûter cher puisqu’il est possible de donner de manière récurrente lorsque Donald Trump publie un tweet (pensez à vérifier votre contrat bancaire avant de souscrire une telle offre).

Au delà du côté anecdotique de ce projet, l’idée est de simplifier la démarche du don en l’automatisant. « Construire une habitude est difficile, en particulier une habitude qui consiste à donner de l’argent », précise à MarketWatch, Nick Fitz, le fondateur et PDG de la plateforme. Les utilisateurs peuvent donc décider vers quel organisme à but non-lucratif envoyer leur argent et à quel moment.

Évaluer l’impact réel du don

Le déclencheur peut être un sujet très rare tel qu’un don après une importante catastrophe naturelle. Mais il est aussi possible de choisir des événements beaucoup plus classiques de la vie quotidienne comme lors de chaque passage à la station-service. Il est également envisageable de choisir des thèmes. L’idée est donc, selon son fondateur, de rendre l’usage de l’application amusante et intéressante.

Momentum permet aussi de se faire un idée de l’impact réel de son don, ce qui est toujours intéressant lorsque l’on doit faire un choix parmi les 1,8 millions d’organismes répertoriés sur le territoire américain.

La BBC a pu contacter une utilisatrice qui se montre ravie de l’arrivée de ce nouveau dispositif. Victoria Alderman, une réceptionniste de 25 ans, fait par exemple un don de 10 % de sa facture pour lutter contre la faim et la malnutrition, à chaque fois qu’elle se rend au restaurant. Et lorsqu’elle emprunte un Uber, 2 % du montant facturé va à une organisation qui lutte pour le climat.

Globalement, les débuts de ce service, accessible uniquement aux États-Unis, sont plutôt prometteurs. Il aurait déjà permis de récolter 31 000 dollars auprès de 1000 personnes lors de la phase de test.