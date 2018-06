Cette fonctionnalité angoisse les utilisateurs de Gmail

Après les notifications stressantes de Facebook, voici les mails angoissants de Google. À quand les tweets inutiles de Twitter ?? Ah ! On me dit dans l’oreillette que c’est déjà le cas…

La dernière mise à jour de Gmail ne semble pas ravir tous ses utilisateurs. Jugée stressante, voire angoissante, l’arrivée de « suggestions intelligentes » ne fait clairement pas l’unanimité chez les fans de Google.

Mail toi de tes affaires !

La récente mise à jour de Gmail est venue rafraîchir le design de l’application, mais aussi apporter quelques nouveautés. Or, celles-ci ne semblent pas être du goût de tous… Du même acabit que la gestion algorithmique « par intérêt » des posts sur Instagram, les courriels sur Gmail sont désormais triés par ordre d’importance. Prenons, par exemple, la dizaine de mails auxquels vous n’avez jamais répondu. Ils vont littéralement refaire surface dans l’océan de messages sur votre boîte de réception. Une nouveauté angoissante pour certains utilisateurs qui se sont empressés de désactiver l’option malvenue.

Boîte automatique

La gestion automatisée du flux de mail n’est évidemment pas la seule nouveauté apportée à la suite bureautique de Google. Dans le lot de nouveautés arrivées avec la dernière mise à jour de Gmail, il y a aussi les « réponses intelligentes ». Car oui, pour Google vous n’êtes apparemment pas capable de répondre vous-même à vos mails. Dès lors, quelques réponses pré-établies apparaissent à la fin de chaque mail. On vous propose de déjeuner ? Gmail vous suggère de répondre par un « Avec plaisir ! » ou un « Non merci ! ». Brèves et sans fioritures, les réponses intelligentes de Gmail sont formulées après une analyse du contenu de votre courrier électronique.

Un exemple de plus sur le fait qu’il devient très difficile d’échapper à l’automatisation, aux algorithmes et au Machine Learning qui, petit à petit, colonisent nos tâches quotidiennes.

