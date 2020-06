Cette fonctionnalité de Google Meet supprime les bruits durant vos visioconférences

Pendant que Zoom est occupé à régler ses problèmes de sécurité et de confidentialité, Google muscle sa plateforme de visioconférence Meet en proposant de nouvelles fonctionnalités. Et parmi ces nouvelles fonctionnalités de Google Meet, il y a une intelligence artificielle qui élimine les bruits de l’environnement, tout en laissant passer la voix de l’utilisateur.

Que l’on soit dans un bureau ou à la maison, il est fréquent que nos visioconférences soient interrompues par ces bruits. Mais grâce à l’IA de Google, ceux-ci ne seront plus entendus par les autres participants.

Dans la vidéo ci-dessous, publiée par le site Venturebeat, Serge Lachapelle, director of product managment chez G Suite, faite une démonstration de cette intelligence artificielle. Lorsque la fonctionnalité est désactivée, on peut entendre des bruits comme celui d’un sachet de chips, un stylo, un verre, etc. Puis, le responsable active la fonctionnalité et ces bruits ne sont plus entendus, mais sa voix passe à travers ce filtre audio. Si la démonstration a été faite avec des bruits qu’on entendrait plus dans un open space qu’à la maison, le responsable de Google assure que cette IA est également capable de filtrer des bruits comme un chien qui aboie ou un bébé qui pleure. Et comme la fonctionnalité est déployée, celle-ci pourra s’améliorer au fur et à mesure qu’elle est utilisée.

Une fonctionnalité qui pourrait aider Google à doper la croissance de Meet

Malheureusement, il est possible que cette nouvelle fonctionnalité de Google Meet ne soit pas disponible pour vous tout de suite. Celle-ci a été annoncée par la firme au mois d’avril. En effet, d’après le site Venturebeat, Google compte déployer cette fonctionnalité progressivement durant ce mois de juin.

La fonctionnalité est particulièrement utile durant la pandémie, étant donné qu’on a recours massivement au télétravail. Néanmoins, celle-ci aurait déjà été en développement depuis des années, et elle était déjà utilisée par les employés de Google depuis un an.

Sinon, pour rappel, Google Meet est actuellement disponible gratuitement pour tous ceux qui ont un compte Google. Avant la crise, il s’agissait d’un service pour les professionnels que Google ne proposait que via G Suite.