Cette photo montrerait les dos du Galaxy S21+ et du Galaxy S21 Ultra

Avec l’iPhone 12 et ses variantes, Apple a mis la barre très haute. Et maintenant, en attend avec impatience ce que les fabricants de smartphones sous Android préparent pour leurs prochains smartphones haut de gamme.

En ce qui concerne les prochains modèles de Samsung, le Galaxy S21 et ses variantes, de nombreuses rumeurs circulent déjà. De plus, des rendus présumés de ces appareils nous ont déjà montré à quoi ces smartphones pourraient ressembler.

A priori, la façade du Galaxy S21 et de ses variantes devrait être quasiment identique à celle des smartphones de la génération précédente, mais Samsung aurait imaginé un nouveau design pour le module caméras sur le dos. Et aujourd’hui, une photo présumée du Galaxy S21+ et du Galaxy S21 Ultra vient corroborer ce qui était indiqué par les rendus qui ont précédemment fuité.

Dans une vidéo publiée cette semaine, la chaîne YouTube sakitech a partagé une photo qui proviendrait d’une source anonyme et qui montrerait les dos du Galaxy S21+ et du Galaxy S21 Ultra. En plus de montrer un design très proche de celui qu’on a vu sur les rendus, la chaîne profite de sa vidéo pour évoque les possibles caractéristiques des caméras.

Le Galaxy S21+ aurait trois capteurs sur le dos : une caméra principale de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels. Le Galaxy S21 Ultra aurait quant à lui une caméra principale de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif avec zoom x10 et un second téléobjectif. Ces quatre caméras seraient accompagnées d’un autofocus laser.

Une variante avec Snapdragon 888 et une sortie dès le mois de janvier 2021 ?

On notera que pour le moment, Samsung n’a pas indiqué s’il utilisera le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm sur ses prochains modèles premium. Récemment, Qualcomm a présenté ce processeur. Et des constructeurs comme Xiaomi, Oppo ou encore OnePlus ont déjà annoncé qu’ils équiperont leurs prochains modèles haut de gamme de ce composant. De son côté, Samsung ne s’est pas encore exprimé.

Cependant, un benchmark a récemment fuité, montrant la possibilité que Samsung développe déjà une variante du S21 utilisant le Snapdragon 888. Généralement, les modèles haut de gamme de Samsung utilisent les processeurs Snapdragon pour certaines variantes, et un équivalent produit par Exynos pour d’autres.

Sinon, Samsung pourrait avancer la sortie du Galaxy S21 et de ses variantes en 2021. Alors que les nouveaux Galaxy S sortent traditionnellement au mois de février, le S21, le S21+ et le S21 Ultra pourraient sortir dès le mois de janvier. Aussi, si pour le moment, toutes les rumeurs concernant les nouveaux haut de gamme de Samsung sont à considérer avec prudence, l’attente pourrait néanmoins être moins longue.

En tout cas, Samsung pourrait ne pas être le seul constructeur à vouloir sortir ses concurrents des iPhone 12 plus tôt. En effet, Xaomi voudrait aussi avancer la sortie du Mi 11 et de ses variantes. La présentation pourrait même se faire ce mois de décembre.