Et si Xiaomi devançait tous ses concurrents en présentant le Mi 11 ce mois de décembre ?

Cette année, le marché des smartphones ne sera pas à l’abri des effets de la pandémie. Pourtant, malgré ce contexte de crise, le constructeur chinois Xiaomi a continué à briller.

Récemment, celui-ci a présenté ses résultats du troisième trimestre. Et durant cette période de trois mois, ses expéditions de smartphones ont augmenté de 45,3 % en glissement annuel. Les revenus générés par les smartphones de Xiaomi étaient aussi en hausse, de 47,5 %.

Et désormais, la marque se focalise sur ses smartphones de 2021. Récemment, celle-ci a indiqué, lors de l’annonce du nouveau processeur Snapdragon 888, que la série Mi 11 utilisera ce nouveau composant gravé en 5 nm.

Pour le moment, on ne sait pas quand les prochains appareils haut de gamme de Xiaomi seront présentés. Mais des rumeurs circulent déjà indiquant que la présentation du Mi 11 et de ses variantes pourrait être avancée par rapport au calendrier habituel du constructeur.

Cette semaine, une nouvelle rumeur suggère même que Xiaomi pourrait ne pas attendre 2021. D’après un tweet publié par Ice Universe, une source de « fuites » qui est régulièrement relayée par les médias, le Xiaomi Mi 11 serait le premier smartphone équipé du processeur Snapdragon 888. Et le constructeur envisagerait de présenter ce nouvel appareil dès ce mois de décembre.

Sinon, Ice Universe évoque également le design particulier que le Xiaomi Mi 11 pourrait avoir. En effet, l’appareil serait doté d’un écran incurvé sur les quatre bords. Le tweet est accompagné d’une image qui serait celle d’un film de protection conçu pour le Mi 11.

Exclusive: Xiaomi Mi 11, the first mobile phone with Snapdragon 888, will be released at the end of December, with a four-curved screen design, which is its protective film. pic.twitter.com/fYbWq8tSUB

— Ice universe (@UniverseIce) December 3, 2020