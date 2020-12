Galaxy S21 : la variante Snapdragon 888 se précise

Cette semaine, Qualcomm a enfin présenté son nouveau processeur, le Snapdragon 888. Il s’agit d’un composant haut de gamme qui équipera les futurs concurrents de l’iPhone 12. Et parmi les constructeurs qui ont déjà annoncé qu’ils utiliseront ce composant sur leurs prochains porte-étendards, il y a les marques Xiaomi, Oppo et OnePlus.

De son côté, Samsung est resté silencieux à ce sujet, probablement parce qu’il n’évoque généralement pas ses futurs produits avant la présentation officielle. Cependant, il est tout à fait probable que, comme il le fait d’habitude, le géant coréen équipera ses prochains smartphones haut de gamme de puces Snapdragon pour certaines variantes et de puces Exynos pour d’autres.

Et justement, si Samsung n’a pas encore évoqué les processeurs qui seront utilisés par le Galaxy S21, des rumeurs évoquent déjà la variante qui utilisera la puce Snapdragon 888 de Qualcomm. Récemment, un nouveau benchmark est même apparu sur le site de Geekbench.

Mis en ligne le 3 décembre, ce benchmark est celui du modèle « SM-G991U » de Samsung. Or, d’après plusieurs médias, il s’agirait du Galaxy S21. Le benchmark indique également que ce smartphone utilise la puce « lahaina ». Or, il s’agirait du nom de code de la puce Snapdragon 888 de Qualcomm. Sinon, le modèle aurait une mémoire RAM de 8 Go.

Bien évidemment, l’information est toujours à considérer avec prudence étant donné qu’elle ne provient pas d’une source officielle. Cependant, il serait très étonnant que Samsung n’utilise pas la nouvelle puce de Qualcomm sur certaines de ses unités de smartphone.

Le Snapdragon 888 fera-t-il le poids face au processeur A14 Bionic de l’iPhone 12 et de l’iPad Air ?

Comme la puce A14 Bionic utilisée par l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, ainsi que le nouvel iPad Air, la puce Snapdragon 888 de Qualcomm est gravée en 5 nm. Cela permet de doper les performances ainsi que l’efficacité énergétique. Sinon, la puce Snapdragon 888 est également la première à utiliser microarchitecture Cortex-X1 d’Arm.

Côté performances, Qualcomm promet une amélioration de 25 % du CPU par rapport à la génération précédente et une fréquence qui peut atteindre 2,84 GHz. Et le GPU Adreno 660 est 35 % plus rapide. « Plus important encore, les Kryo 680 et Adreno 660 sont capables de maintenir leurs performances sur de longues périodes, ce qui est la marque des performances de Snapdragon », indique également l’entreprise.

Et pour les jeux vidéo, Qualcomm promet une amélioration de 30 % des rendus graphiques, ainsi qu’une amélioration de 20 % de la réactivité. La puce Snapdragon 888 utiliser aussi le nouveau modem 5G Snapdragon X60 qui permettrait, théoriquement, avoir jusqu’à 7,5 Gbps de débit.

Mais bien entendu, la comparaison entre l’iPhone 12 et ses concurrents ne pourra réellement se faire que lorsque ceux-ci seront disponibles sur le marché. Et la bonne nouvelle, c’est que Samsung, OnePlus et Xiaomi pourraient avancer les sorties de leurs prochains smartphones premium par rapport à leurs calendriers traditionnels. Xiaomi pourrait même dévoiler le Mi 1 dès ce mois de décembre 2020, indique une source.