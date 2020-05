Cette startup veut créer une IA pour aider les gouvernements à prendre des décisions économiques

L’intelligence artificielle pourrait-elle remplacer les économistes ? Le temps où une machine décidera seule des destinées de l’humanité est très loin d’être arrivé mais des chercheurs de la startup californienne Salesforce planchent sur un projet d’IA assez surprenant. L’objectif est de développer un algorithme capable de plancher sur des problèmes économiques très précis tels que la politique fiscale idéale à mener.

Vers un gouvernement géré par un intelligence artificielle ?

Ce modèle s’appuie sur le deep learning pour examiner diverses variables afin de déterminer les taux d’imposition qui sont les mieux à même de lutter contre les inégalités économiques. Concrètement, l’IA simule la façon dont de vrais agents pourraient se comporter dans la vraie vie. L’ensemble permet de voir les conséquences concrètes que peuvent avoir certains choix politiques.

Bien sûr, la manière dont l’algorithme établit ses choix dépend de la manière dont il a été conçu et de l’idéologie de ses développeurs. Richard Socher, qui dirige la recherche chez Salesforce l’a expliqué à Techcrunch :

« L’objectif que nous avons choisi ici était d’assurer un niveau de productivité élevé tout en favorisant l’égalité des revenus, et nous espérons que cela aidera à déplacer le capitalisme actionnarial vers un capitalisme plus équilibré », souligne-t-il. Pour l’entreprise, ce n’est donc qu’un début, et elle va continuer de perfectionner son système en y intégrant des données plus complexes.

Dans une analyse publiée en 2018 dans Les Echos, l’économiste Erwann Tison imaginait que « dans un futur pas si lointain, le décideur politique humain se voie retirer la gestion des affaires économiques, effacé par une intelligence artificielle au nom du principe d’efficacité. » Nous n’en sommes certes pas encore là mais les choses avancent beaucoup plus vite qu’on ne le pense.