Chargeur à induction et USB-C pour les nouvelles versions de Tesla Model 3

Chez Tesla on ne fait jamais les choses exactement de la même façon que chez les concurrents. Ainsi, si la marque américaine propose très régulièrement des mises à jour de ses voitures via internet, leur apportant de nouvelles fonctionnalités gérées par logiciel (puissance, interface, services de streaming et même gestion des suspensions sur les modèles compatibles), on ne peut pas dire qu’elle soit particulièrement généreuse en matière d’équipements et options disponibles.

De ce point de vue, les évolutions sont très rares, et le minimalisme est la règle. Ainsi une Tesla Model S de 2020 ne propose pas beaucoup d’équipements différents de ceux de la première version sortie en 2012. A tel point que les Tesla, qui sont pourtant des voitures coûteuses, manquent de certaines fonctions que l’on trouve de plus en plus fréquemment sur des voitures de catégories inférieures. Quelques exemples ? Allons-y : sur une Tesla, vous ne trouverez pas de caméra de parking avec vue à 360°, pas d’Apple CarPlay ni Android Auto, pas de phares directionnels, pas de vue GPS en perspective, pas de réglage séparé de la ventilation (en tout cas sur la Model 3)[1], pas d’affichage tête haute (dommage sur la Model 3 qui n’a pas de combiné d’instruments face conducteur) ou encore pas de lecture des panneaux. La liste est encore bien plus longue mais nous arrêterons là pour l’essentiel. Et donc, pas de chargeur à induction.

Un équipement « standard »… qui a mis du temps à venir

Ce dernier point devrait évoluer. En effet, cet équipement est désormais au catalogue de la Tesla Model Y dont les premiers exemplaires commencent à arriver chez les clients aux États-Unis et bientôt au Canada, en attendant l’Europe et la Chine un peu plus tard. Or, la Model Y n’étant qu’une déclinaison « SUV compact » de la Model 3, avec une majorité de pièces en commun, et notamment dans l’habitacle, ce qui prévaut sur l’une devrait selon toute logique se retrouver sur l’autre.

Ce sera donc le cas avec le chargeur à induction, qui a fait son apparition en premier sur les Model Y puis Model 3 fabriqués en Chine, et qui sera désormais également implanté dans les Model 3 fabriqués en Californie. Ce chargeur à induction de série viendra avec des ports USB-C, contre 4 ports USB dans les versions actuelles.

Rappelons cependant que de nombreux accessoiristes proposent cet équipement en deuxième monte, facile à installer à la place de la platine actuelle située dans la console avant. On en trouve à partir de 35 euros sur Amazon. Tesla propose également son accessoire, mais à un prix plus élevé (140 euros), celui-ci ayant cependant l’avantage d’être « homologué » par la marque.

Les Tesla Model 3 avec chargeur à induction intégré et ports USB-C sont fabriquées depuis le 4 juin 2020.

[1] la climatisation propose bien un réglage séparé gauche-droite de la température, mais pas la ventilation, dont on ne peut régler séparément la puissance, ce qui ne favorise pas la paix des ménages.