Charlie Cox pourrait bien reprendre son rôle de Daredevil chez Marvel

Il fait partie de ces personnages qui agitent les débats chez Marvel / Disney, mais aussi chez les fans. Tout comme Wolverine, Daredevil présente un potentiel réel qu’il va bien falloir exploitr à un moment ou un autre. Or, si on préfère oublier rapidement le film avec Ben Affleck et Jennifer Garner, du côté des séries on a été plutôt gâté. Sur Netflix, Charlie Cox a offert une prestation XXL, au point que son retour à l’écran, dans le même costume, fait déjà parler depuis un certain temps. Capable de porter presque à lui tout seul l’univers des Defenders sur la plateforme de streaming, de nombreux fans estiment qu’il mérite une deuxième chance. Ça tombe bien, Marvel le considérerait de plus en plus.

Daredevil, une série Disney+ ?

Alors que cela fait désormais bientôt deux ans que la série sur Netflix s’est terminée, on continue d’espérer qu’elle ait le droit à une suite ou à un reboot. Et si Charlie Cox peut à nouveau endosser le costume de Matt Murdock / Daredevil, on ne trouverait pas vraiment de motif à se plaindre.

Kevin Feige lui-même, le big boss de Marvel, aurait été impressionné par la performance de l’acteur et le plan serait donc de lui redonner les clés du personnage, selon les informations (toujours à prendre avec des pincettes) de We Got This Covered.

L’idée majeure qui serait en odeur de sainteté à l’heure actuelle est bien sûr celle d’une série, l’acteur pourrait être un peu juste pour un film. Si des discussions pour une diffusion sur Hulu avaient été évoquées, l’option Disney+ ne semble pas être complètement écartée pour l’instant. Tout dépendra principalement du temps de la série. A noter que Daredevill / Charlie Cox pourrait aussi s’offrir un caméo dans un film du MCU…