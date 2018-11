Daredevil, une série Marvel pour sauver l’honneur ?

La série Daredevil pitchée

L’hécatombe va-t-elle se poursuivre ? Netflix a déjà mis fin à deux séries Marvel ces derniers mois. On a déjà eu le droit à l’annulation de deux séries de Defenders. Tout d’abord, il y aura eu Luke Cage. Le grand baraqué de Harlem privé de saison 3. Puis, c’est la série Iron Fist, centré autour du playboy Danny Rand, qui a été arrêtée. Sans même parler de la série qui rassemble tous les héros de New York.

Il en reste encore trois dans le groupe élargi. The Punisher et Jessica Jones qui vont bientôt avoir le droit à respectivement leur saison 2 et saison 3. Mais on est sur des profils très particuliers de personnages.

Daredevil de son côté est un peu plus classique. Le show possède déjà trois saisons sur Netflix. La quatrième semble encore faire partie du rayon des possibles si on en croit la publication de Erik Oleson, le showrunner de Daredevil sur Netflix. Il a en effet annoncé avoir proposé son pitch pour une nouvelle saison à Netflix.

Un avenir incertain chez Netflix

Peut-il être optimiste ou la fin est-elle proche là aussi ? Difficile à dire pour l’instant. Netflix n’a pas commenté le sujet et devrait sans doute prendre son temps avant de le faire. Le show se trouve dans une sorte d’entre-deux.

Disney voudra à terme récupérer un maximum des séries Marvel sur sa plateforme Netflix. Iron Fist et Luke Cage y ont sans doute leur place avec des modifications. Jessica Jones et The Punisher non, trop extrêmes pour le public de Disney. Qu’en est-il de Daredevil ? C’est là que reposent sans doute l plus les interrogations. D’une saison à l’autre, le programme a beaucoup changé. La saison 3 était plutôt dure. Tout dépendra donc de ce qu’Erik Oleson a proposé à Netflix…