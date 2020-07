Marvel : et si Charlie Cox reprenait le rôle de Daredevil ?

De 2015 à 2018, l’acteur britannique Charlie Cox a incarné le super-héros Daredevil dans la série éponyme (et dans l’univers des Defenders) sur Netflix. S’il s’agissait de son premier grand rôle majeur, sa performance a été très généralement saluée par la critique. Or, on sait désormais que Marvel prépare leur retour à l’écran. Le nom du futur réalisateur du film Daredevil circule même déjà de façon insistante. En l’occurrence, il s’agirait de Christopher Nolan. Reste à lui trouver un acteur principal. Or, le nom de Charlie Cox ne serait pas complètement écarté.

Charlie Cox, Daredevil dans une autre série ?

D’un point de vue narratif, on sait déjà que les séries qui avait été diffusées sur Netflix ne sont pas considérées comme faisant partie de l’arc narratif du Marvel Cinematic Universe (MCU). On aurait donc pu supposer que les acteurs n’étaient pas forcément en odeur de sainteté non plus.

Mais, on sait déjà que Krysten Ritter et Jon Bernthal (Jessica Jones et le Punisher) ont des fans chez Marvel. Si rien n’a officiellement été entériné à l’heure actuelle, c’est désormais du côté de Charlie Cox / Daredevil que les rumeurs se feraient insistantes.

Plusieurs projets différents ont été évoqués. Il aurait ainsi pu être l’avocat de Peter Parker dans Spider-Man 3 ou avoir le droit à son propre film. Mais, c’est dans un rôle de support pour une série autour du Punisher qu’il tiendrait désormais la corde. A l’écran, il retrouverait donc potentiellement Jon Bernthal.

S’agit-il d’un projet pensé pour Disney+ ? Pas forcément. Vu l’étiquette plutôt sanglante du personnage de Punisher, l’intention de Disney pourrait être de déployer ce personnage vers Hulu ou encore FX. Samuel L. Jackson pourrait aussi s’offrir un cameo dans ce projet. De quoi balancer un « Motherfucker » auquel il nous a habitué ?