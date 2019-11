Chez Disney, vous aurez tout votre temps pour voir vos contenus préférés

C’est quelque chose auquel on s’est presque habitués, même si c’est à regret. Sur Netflix, de façon régulière, du contenu disparaît de la plateforme. Par exemple, au mois de novembre, on perd toute la saga Harry Potter, Dragon Ball Z : Resurrection ‘F’ ou encore Snowpiercer. Un « choix » quelque peu forcé de la plateforme qui se retrouve bien souvent dépourvue des droits de diffusion à ce moment-là. Certaines séries, comme Friends, méritent que la plateforme mette la main à la poche pour les garder. Mais pour d’autres, leur intérêt est limité et donc il n’y a pas trop de raison de lutter. Disney+ va arriver dans une situation différente.

Disney+ mise sur ses contenus maison

Alors que nous sommes à un peu moins d’une semaine du lancement officiel de Disney+, les informations continuent à être dévoilées par l’entreprise. On apprend donc qu’il n’y aura pas une rotation des contenus sur Disney+. Le librairie de contenus sera quelque chose de permanent.

Pour Disney+, il s’agit d’une vraie différence par rapport à Hulu ou Amazon Prime Video qui n’hésitent pas à faire tourner les vidéos.

Pourquoi donc ce choix de la part de Disney+ ? Un argument simple. L’entreprise n’a pas autant de difficultés à gérer du côté des droits de diffusion puisqu’il y aura uniquement du contenu de la part de l’entreprise. A terme, cela pourrait changer, mais pour le lancement, il s’agit là d’un choix affirmé de la part de Disney.

Parmi les contenus qui seront disponibles au lancement, il y aura Pinocchio, le Roi Lion, Blanche-Neige et les sept nains qui sont des films historiques de Disney. Mais on trouve aussi des contenus de super-héros de Marvel ou encore la saga Star Wars. En ce qui concerne cette dernière franchise, il y aura même du neuf immédiatement avec la série The Mandalorian.