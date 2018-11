En Chine, tous les habitants seront soumis au système de notation dans deux ans

Si la Chine a annoncé son projet en 2014, celui-ci prend de plus en plus forme, si bien qu’il est déjà déployé dans une partie du pays. Ce système de notation s’apparente à des bons et des mauvais points distribués aux habitants en fonction de leur comportement.

La Chine vise un déploiement national d’ici deux ans

Actuellement, ce système futuriste est déjà fonctionnel dans une partie du pays, à l’exemple de la ville de Jinan depuis 2017, mais il devrait être déployé à l’échelle de toute la Chine dans moins de deux ans. Les effets sont déjà conséquents, puisqu’en mai, près de 11 millions de trajets ont déjà été refusés à des personnes qui n’avaient pas une note suffisante.

Dans un document publié cette semaine, le gouvernement a évoqué le déploiement plus large de ce système de crédit, indiquant : « Nous allons améliorer le système de liste noire de crédit, divulguer publiquement les archives des entreprises et des personnes indignes de confiance ». Tout un programme.

Mais ce qui pose réellement problème, c’est la façon dont sont notés les citoyens. Si ce n’est pas vos voisins ou vos amis qui vous noteront eux-mêmes façon Black Mirror, la réalité n’en est pas moins effrayante. Particulièrement avancée dans le secteur de la reconnaissance faciale, la Chine exploitera les données issues de ses caméras de surveillance, mais pas seulement. En effet, le pays va agréger des tonnes de données, dont celles issues des réseaux sociaux, afin de donner une note finale évoluant dans le temps selon les bonnes ou les mauvaises actions du citoyen. Si celui-ci est en retard sur ses factures ou qu’il traverse lorsque le feu est rouge, sa note baissera. S’il est bon payeur et bon citoyen, sa note augmentera. Il est prévu que la notation des habitants commence dès leur 18 ans et soit active à vie.

L’autre problème est le fait que cette note aura une conséquence directe sur la vie des habitants. Si leur note est mauvaise, leur accès aux transports sera limité, tandis que si elle est bonne, leurs enfants pourront accéder à une meilleure école, par exemple.

