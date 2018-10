La Chine possède désormais la startup la plus valorisée au monde

En clôturant un tour de table de 3 milliards de dollars organisé par SoftBank, Bytedance est désormais la jeune pousse la plus valorisée dans le monde entier. Si le nom de Bytedance n’est pas forcément populaire en Europe, il s’agit là d’une entité chinoise spécialisée dans les plateformes de contenu.

Outre Toutiao, la jeune pousse est réputée pour être la propriétaire de TikTok, une application particulièrement populaire. Plus concrètement, TikTok permet de prendre des vidéos de soi en train de danser et de chanter sur des chansons populaires. D’ailleurs, une large campagne de publicité semble actuellement être en cours, si bien que de nombreux pré-roll sur YouTube mettent en avant l’application musicale. De fait, l’application commence peu à peu à se développer en France.

En novembre 2017, Bytedance a racheté Musical.ly pour environ d’un million de dollars avant de la fusionner avec le service Douyin et de conserver le nom de TikTok. À ce jour, l’app chinoise représente l’une des dix applications les plus téléchargées au monde sur iOS et Android. Selon Bloomberg, Bytedance a réalisé 2,5 milliards de dollars de revenus l’an dernier, ce qui ne lui permet pourtant pas encore d’être une startup rentable.

Comme de nombreux services en Chine, Toutiao et Bytedance ont tous deux été victimes de censure du gouvernement chinois au cours de l’année 2018. De fait, Toutiao a temporairement été retirée des app stores, si bien que le fondateur et PDG de Bytedance, Zhang Yiming a partagé une lettre ouverte, rappelle Bloomberg. Dans celle-ci, il s’est excusé d’avoir « publier un produit qui entrait en collision avec les valeurs socialistes fondamentales ».

Avec Lasso, Facebook veut concurrencer la Chine

Pour sa part, Facebook travaille à la conception d’une application qui concurrencera directement le chinois TikTok. En effet, cela fait désormais plusieurs mois que le réseau social éprouve des difficultés à séduire ses jeunes utilisateurs. De fait, il espère que la création de Lasso, sa nouvelle application dédiée à la musique, lui fera vivre une nouvelle jeunesse.

