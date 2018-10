Facebook développerait une appli vidéo pour reconquérir les ados

Avec ses plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois, Facebook reste le numéro un des réseaux sociaux. Néanmoins, de nombreuses études suggèrent qu’aujourd’hui, en Europe et en Amérique du Nord, l’application Facebook est de moins en moins fréquentée par les adolescents et les jeunes adultes. Ce public préférerait les applis comme Snapchat, YouTube ou Instagram.

Néanmoins, Facebook cherche aujourd’hui à reconquérir cette tranche d’âge. Et s’il propose déjà un onglet et une application qui entre en concurrence avec Twitch, Facebook développerait également un concurrent de Musically.

Facebook veut redevenir cool

En réalité, Facebook permet déjà de faire du playback comme sur Musically, très populaire chez les ados. Après avoir passé des mois à négocier avec les acteurs de l’industrie musicale, Facebook a annoncé une fonctionnalité qui permet d’insérer des musiques populaires pour faire du lip sync pendant les diffusions en direct.

Et d’après un article publié par notre confrère TechCrunch, le numéro un des réseaux sociaux développerait une nouvelle application pour mieux miser sur le lip sync, et sur les musiques populaires en général.

Le site d’info tech américain explique qu’il s’agirait d’une application sur laquelle les utilisateurs pourront enregistrer des vidéos de lip sync mais également des vidéos de danse sur les musiques pour lesquels Facebook a déjà négocié les droits d’utilisation sur ses produits.

« C’est fondamentalement TikTok / Musically. C’est en plein écran, conçu pour les adolescents, fun et amusant, et axé sur la création », aurait déclaré une source proche du dossier, citée par TechCrunch. En substance, Facebook essaierait d’être (à nouveau) « cool ».

Cette application, qui n’a pas encore été annoncée de manière officielle, serait conçue par l’équipe vidéo de Facebook, qui a récemment lancé sa plateforme Watch dans le monde (avec la possibilité de monétiser les vidéos avec de la publicité en ligne, comme sur YouTube).