Chrome 76 : enfin, le web en dark mode

Depuis un an, Google développe des interfaces en mode sombre pour ses différentes applications. Et bien entendu, Chrome n’a pas été délaissé dans cet effort. Actuellement, le navigateur de Google est déjà doté d’un mode sombre. Cependant, celui-ci ne s’appliquait qu’aux éléments du navigateur, mais pas aux interfaces des sites web visités.

Cela va cependant changer avec Chrome 76. Sur cette version du navigateur qui sort cette semaine, Google introduit en effet le support d’une requête CSS baptisée « prefers-color-scheme ». En substance, celle-ci permet aux sites web de savoir si vous avez activé le mode sombre sur votre appareil, puis de modifier des éléments de l’interface afin de respecter cette préférence.

Donc, si vous utilisez le mode sombre sur votre système d’exploitation, et que cela est supporté par Chrome sur celui-ci, il se pourrait qu’en plus des éléments du navigateur, certains des sites web que vous visitez passent également en mode sombre (si les sites utilisent la fonctionnalité « prefers-color-scheme »).

« De nombreux systèmes d’exploitation prennent désormais en charge un mode sombre ou un thème sombre. La requête multimédia prefers-color-scheme vous permet d’ajuster l’apparence de votre site en fonction du mode préféré de l’utilisateur », explique l’équipe de Chrome aux développeurs de sites web.

Dark Mode : une fonctionnalité utile

Pour rappel, MacOS et Windows 10 ont déjà des modes sombres qui sont supportés par Google Chrome. Et actuellement, Apple et Google développent des modes similaires pour leurs systèmes d’exploitation mobiles.

Ces modes seront disponibles sur Android Q et sur iOS 13, qui sortiront en version stable cette année.

Le mode sombre peut améliorer le confort des internautes lorsqu’ils visitent les sites la nuit. Mais l’affichage des fonds sombres à la place des fonds clairs permet également d’utiliser moins d’énergie (et de prolonger l’autonomie des mobiles) sur certains types d’écrans.