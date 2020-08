Cisco Webex acquiert une startup pour améliorer le son des vidéoconférences

Avec l’incroyable et inattendu boom des plateformes de vidéoconférence consécutif au confinement, toutes les plateformes ont rivalisé d’activité pour proposer de nombreuses améliorations à leurs utilisateurs.

Des améliorations qui se sont essentiellement traduites ces derniers mois par l’ajout de fonctionnalités et la sécurisation des communications, suite notamment aux révélations sur les failles détectées sur Zoom.

S’il est pourtant un domaine crucial sur lequel il y a encore des efforts à faire, c’est bien celui de la qualité du son, car paradoxalement, même quand on parle de vidéo, le son reste essentiel au bon déroulement des communications. On peut accepter une qualité vidéo moyenne, mais on est généralement beaucoup plus exigeant sur celle du son, car une écoute perturbée peut très rapidement rendre une vidéoconférence pénible, voire exténuante.

L’intelligence artificielle fera le tri pour les utilisateurs

Webex, l’un des géants du secteur (et peut-être celui dont on a parlé le moins ces derniers temps), fort de plus de deux décennies d’expérience et de ses 324 millions d’utilisateurs, entend se pencher sur la question. Sa maison-mère Cisco vient d’acquérir BabbleLabs, une société spécialisée dans le traitement du son et prévoit d’intégrer sa technologie d’intelligence artificielle dans sa division de collaboration afin d’améliorer la qualité audio des participants aux réunions Cisco Webex et d’éliminer les bruits de fond.

BabbleLabs est spécialisé dans le développement d’une intelligence artificielle capable de détecter la parole, de la différencier du bruit de fond afin d’en améliorer la qualité et la clarté.

Cisco prévoit d’intégrer les ingénieurs de BabbleLabs dans son portefeuille Collaboration, et va ajouter cette expérience audio améliorée aux réunions Webex, qui devraient fonctionner quel que soit le dispositif utilisé pour se connecter. Ce traitement sera également mis en œuvre du côté client, ce qui signifie que l’audio sera amélioré avant d’être transmis aux participants à la réunion. L’intégration fait également partie du plan de Cisco visant à améliorer l’expérience audio avant, pendant et après une réunion. Alors que le traitement AI s’appliquera en temps réel pendant une réunion, Webex enverra aussi automatiquement des notes de réunion et des points d’action après, tout en améliorant l’expérience de la « salle d’attente » avant.

Selon eetu Patel, vice-président senior et directeur général de l’unité sécurité et applications de Cisco, « Une bonne expérience de réunion commence par une bonne qualité audio. Leur technologie va apporter à nos clients une autre innovation importante – la suppression automatique des bruits indésirables – pour continuer à permettre des expériences de réunion Webex exceptionnelles ».

La suppression des bruits de fond est une fonctionnalité déjà intégrée dans un certain nombre de services de vidéoconférence appartenant à des fournisseurs concurrents, notamment Zoom et Microsoft Teams. Zoom propose une forme de suppression des bruits de fond depuis un certain temps, et a récemment publié une mise à jour afin d’optimiser encore cette fonctionnalité.