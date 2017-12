Classement des employeurs préférés des Français : une pépite française en N°1 et un secteur high-tech en grande forme

Le site Glassdoor a dévoilé ce mercredi son classement des 25 entreprises françaises où il fait bon travailler. Un classement dominé par le secteur high-tech où l’ex-licorne française Criteo s’est offert la première place.

Glassdoor, l’un des principaux sites de notation d’entreprises, a dévoilé ce mercredi les gagnants de sa dixième édition du Prix annuel du Choix des Employés, récompensant les Meilleurs Employeurs en 2018 en Amérique du Nord et en Europe. Avant de s’intéresser aux lauréats, un mot sur ce classement dont la particularité est d’être uniquement basé sur les avis des salariés.

Le classement Glassdoor, comment ça marche ?

Présent dans 190 pays, Glassdoor est parfois présenté comme le « TripAdvisor des entreprises ». En effet, le site s’intéresse aux employés et les invite à donner leur avis sur leurs conditions de travail ainsi que sur leurs employeurs.

Pour figurer dans le classement annuel des meilleurs employeurs de France, les employeurs doivent avoir reçu « au moins 20 avis » pour chacun « des huit attributs clés de l’environnement de travail (note générale de l’entreprise, opportunités de carrière, rémunération et avantages, culture et valeurs, dirigeants, équilibre travail/vie privée, recommandation à un ami et perspectives commerciales de l’entreprise) ». Les scores de Glassdoor sont ensuite établis sur une échelle de 1 à 5, où 5 correspond à « très satisfait », 3 à « OK » et 1 à « très insatisfait ».

Une pépite française en N°1

Fondée en 2005, Criteo a vécu une incroyable ascension. Cette entreprise publicitaire française est passée en quelques années seulement du statut de startup à celui de multinationale. Une folle ascension qui lui permet aujourd’hui de figurer à la première place des 25 Meilleurs Employeurs en 2018 selon Glassdoor.

Une autre entreprise technologique européenne figure à la deuxième place puisqu’il s’agit de l’éditeur allemand de logiciels professionnels SAP. Le podium est complété par Wavestone, cabinet français de conseil en transformation des entreprises.

Voici le top 25 des Meilleurs Employeurs français en 2018 :

Criteo (note : 4,4) SAP (note : 4,3) Wavestone (note : 4,3) Saint-Gobain (note : 4,3) OVH (note : 4,3) Michelin (note : 4 ,3) Allianz (note : 4,2) Décathlon (note : 4,2) Amazon (note : 4,2) Danone (note : 4,2) Airbus (note : 4,2) Microsoft (note : 4,2) Sanofi (note : 4,2) L’Oréal (note : 4,2) Schneider Electric (note : 4,2) Amadeus (note : 4,2) Orange (note : 4,2) Renault (note : 4,1) Ubisoft (note : 4,1) IBM (note : 4,1) GE (note : 4,1) AccorHotels (note : 4,1) AXA (note : 4,1) Thales (note : 4,1) Leroy Merlin (note : 4,1)

Que faut-il retenir de ce classement ?

Plusieurs points intéressants émergent de ce top 25. On retiendra d’abord que le meilleur employeur est Criteo, une startup française devenue multinationale et que les entreprises françaises sont bien représentées puisque 17 des 25 entreprises nominées sont françaises.

L’autre point important qui ressort de ce classement est la domination du secteur IT. En effet, on retrouve notamment SAP, Wavestone, mais aussi Mirosoft, Ubisoft ou IBM.

Cette année, Glassdoor note que de nombreux employeurs font leur entrée au classement. Ainsi, « les trois premiers employeurs préférés des Français en 2018 font tous trois leur première apparition parmi les grands gagnants du Prix du Choix des Employés ».

On retiendra également l’entrée des sociétés OVH, Micelin, Allianz et Amazon. Enfin, Microsoft et SAP sont les seuls à employeurs à figurer dans le classement Glassdoor des Meilleurs Employeurs dans cinq pays différents (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne et France).

Outre la France (et si ce type de classement vous intéresse), Glassdoor propose également de découvrir les 50 meilleurs employeurs au Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi que les 25 meilleurs employeurs au Canada et en Allemagne. À noter qu’il existe également un classement des 50 Meilleurs Petits & Moyens Employeurs pour les États-Unis.