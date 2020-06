ClickUp le service de gestion de projet par excellence réalise une belle levée de fonds

Il existe des centaines d’applications vouées à améliorer votre productivité et mener à bien tous vos projets, que ce soit Trello, Notion, Asana, Projeqtor, sans oublier Monday qui s’est rapidement imposé comme un incontournable dans ce secteur. Toutefois, cette pluralité de services peut revenir très cher en termes d’abonnements pour les entreprises. De ce fait, de nouvelles plateformes comme Monday et donc ClickUp ont fait le choix de rassembler la plupart de ces services au sein d’une seule application.

En effet, l’offre de ClickUp est extrêmement fournie puisque l’on retrouve la possibilité de créer des to-do lists, une sorte de Monday intégrée, la prise de notes collaborative, un tableur, un chat, et bien plus encore. Ce service ultra compétitif est disponible pour seulement 5 dollars par mois par utilisateurs. Zeb Evans, le CEO de ClickUp décrit son service de la sorte : « ClickUp est donc l’ensemble de ces applications en une seule, mais aussi une interface très flexible qui permet à des équipes de toutes tailles et de tous types de travailler dessus ». Cette semaine, la startup vient de boucler un tour de table de série A de 35 millions de dollars.

ClickUp en pleine expansion

Zeb Evans explique que cet argent sera largement réinvesti dans une stratégie de marketing, mais également dans l’objectif d’étendre davantage le service dans de nouvelles régions du monde en apportant de nombreuses traductions. Autre objectif pour ClickUp et pas des moindres, la startup compte passer de 100 à 500 employés d’ici la fin de l’année. À ce jour, Zeb Evans affirme que ClickUp est présent chez plus de 100 000 clients et compte des millions d’utilisateurs.

ClickUp arbore une stratégie freemium qui permet de profiter d’une offre gratuite avec quelques freins notamment en termes de stockage, et présente une version payante à 5 dollars par mois par utilisateurs qui permet d’accéder à tous les services sans aucune limite.