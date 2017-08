Le clip de Despacito est maintenant la vidéo YouTube la plus regardée

Le clip de Despacito atteint les 3 milliards de vues et devient la vidéo la plus regardée sur YouTube. La chanson de Luis Fonsi et Daddy Yankee détrône ainsi See You Again de Wiz Khalifa.

Le clip See You Again, de Wiz Khalifa et Charlie Puth, n’aura pas fait long feu. Au mois de juillet, en atteignant les 2,9 milliards de vues, la vidéo dépassait Gangnam Style de PSY et devenait la vidéo YouTube la plus regardée.

Cependant, quelques semaines seulement après cette consécration, la vidéo de la chaîne de Wiz Khalifa est détrônée par Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee.

Le titre, qu’on entend partout, était déjà la chanson la plus écoutée de l’histoire du streaming musical. Et désormais, le clip est également la vidéo la plus vue sur YouTube. Au moment où j’écris, Despacito a plus de 3 milliards de vues.

Le plus impressionnant, c’est que le clip de Despacito n’a mis que quelques mois pour devenir la vidéo la plus vue sur la plateforme de Google. Pour rappel, c’est le 12 janvier que celui-ci a été mis en ligne sur la chaîne YouTube de Luis Fonsi.

Et ce n’est pas tout puisque comme l’a annoncé YouTube sur son compte Twitter, Despacito est également la première vidéo à atteindre les 3 milliards de vues.

« Quel honneur… la vidéo la plus regardée de l’histoire et la première à atteindre les 3 milliards de vues », se réjouit quant à lui le chanteur Luis Fonsi sur son compte Twitter.

Daddy Yankee a également partagé l’information sur son compte.

Le plus beau, c’est que grâce à sa popularité sur les plateformes de streaming musical ainsi que sur YouTube, Despacito aurait un impact énorme sur l’économie du Porto Rico. En juin, Billaboard écrivait que grâce à cette chanson, l’intérêt des touristes pour le pays aurait grimpé de 45 %. Et il existe même des circuits qui permettent de visiter les endroits où le clip a été tourné.