Clooney signe avec Netflix pour un film post-apocalyptique

Netflix est désormais « the place to be » pour beaucoup de monde à Hollywood. La plateforme de vidéo à la demande vient d’en fournir un nouvel exemple en recrutant George Clooney. L’acteur, désormais iconique va travailler sur un film baptisé « Good Morning, Midnight », selon le site Deadline.

Clooney adapte un livre

On se souvient qu’il y a deux ans, « Mr Nescafé » avait déjà initié une collaboration avec Netflix à travers une série sur le Watergate. Mais le projet semble pour l’instant ne pas faire de bruit. George Clooney, qui a aussi travaillé avec Hulu aux Etats-Unis sur la série « Catch-22 » n s’arrête toutefois pas là.

Il va en effet signer son retour à la réalisation pour un film de science-fiction, nommé « Good Morning Midnight ». Un film dont le tournage va commencer en octobre dans lequel George Clooney occupera aussi le rôle principal. Ce long-métrage est adapté d’un roman éponyme, écrit par Lily Brooks-Dalton et publié en 2016. Le livre avait eu un franc-succès outre-Atlantique, étant notamment nommé parmi les meilleurs ouvrages de l’année par le Chicago Review of Book.

Inscrit dans le registre post-apocalyptique, on y suit l’histoire d’un scientifique solitaire qui travaille dans l’Arctique et tente de communiquer avec des astronautes qui veulent rentrer sur Terre. Pour ce film, George Clooney est accompagné à l’écriture par Mark L. Smith (Les Revenants). Le casting en revanche est encore inconnu pour l’instant. L’acteur-réalisateur produit le film avec son ami Grant Heslov.

Grant et moi ne pouvions être plus excités d’être impliqués dans un tel projet

précise George Clooney dans un communiqué. Du côté de Netflix, Scott Stuber, directeur de la section film du géant du streaming semble tout aussi ravi.

Je ne vois pas qui d’autre aurait pu mieux incarner cette histoire.

La date de diffusion de ce film original Netflix n’a pas encore été dévoilée.