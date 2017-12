George Clooney semble être décidé à se replonger dans l’univers des séries. Après l’annonce de Catch-22, il signe cette fois avec Netflix pour une mini-série sur le scandale du Watergate. Comme réalisateur dans un premier temps…

Le scandale du Watergate continue d’alimenter les idées des créateurs. C’est désormais George Clooney qui s’y lance avec une mini-série pour Netflix. On fait le point sur les informations disponibles.

Une mini-série en 8 parties

C’est un sujet qui résonne d’une façon étrange avec l’actualité. Beaucoup de spécialistes de la politique américaine établissent une comparaison entre l’investigation qui cible actuellement les proches de Donald Trump et le Watergate. Et voilà que le magazine Variety annonce que George Clooney va réaliser une mini-série en 8 épisodes pour Netflix sur le scandale qui fait a tomber Nixon.

Accompagné par le scénariste Matt Charman (Le Pont des Espions) et l’acteur Grant Heslov (Monument Men), il va produire la série avec Sonar Entertainment. Si Netflix n’a pas encore confirmé ce projet, il semblerait que chacun des 8 épisodes se concentre sur un des personnages clés de l’affaire. On devrait donc avoir le droit aux journalistes mais aussi à « Deepthroat » le nom de code de Mark Felt, la source des reporters et numéro 2 du FBI.

George Clooney devant et derrière la caméra ?

Alors que George Clooney vient de réaliser Bienvenue à Suburbicon, on sait déjà qu’il devrait réaliser certains des épisodes de la série. Ce que l’on ignore encore en revanche, c’est s’il y jouera un rôle. Il y a quelques semaines, on vous annonçait que la star d’Urgences jouerait dans une nouvelle série avec « Catch-22 » qu’il réalisera aussi. Autant dire qu’il pourrait bien se lancer tenter de nouveau.

Bien sûr, il ne s’agit pas de la première adaptation du Watergate. Pour rappel, il s’agit d’une affaire d’espionnage politique menée par le président Nixon dévoilée par deux journalistes du Washington Post. Ce moment-clé de l’histoire politique américaine a notamment été porté à l’écran avec Les Hommes du Président de Alan J. Pakula en 1976 ou un peu plus récemment la biographie Nixon par Oliver Stone.