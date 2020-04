Si Cloudflare est plus connu pour ses services pour les entreprises, celui-ci propose également des offres pour les particuliers. Celui-ci a récemment décidé de muscler ces offres pour particuliers avec un nouveau produit : « 1.1.1.1 for Families ».

Cloudflare propose 1.1.1.1, son résolveur DNS, aux internautes depuis deux ans. En substance, ce produit permet d’avoir une connexion plus rapide, mais aussi plus sécurisée. Et avec 1.1.1.1 for Families, Cloudflare ajoute une couche de contrôle parental.

D’après Cloudflare, il s’agit du « moyen le plus simple d’ajouter une couche de protection à votre réseau domestique et de le protéger contre les logiciels malveillants et le contenu pour adultes. 1.1.1.1 for Families tire parti du réseau mondial de Cloudflare pour garantir sa rapidité et sa sécurité dans le monde entier. »

L’entreprise propose deux options. Si vous choisissez la première, seuls les logiciels malveillants seront bloqués. Mais si vous choisissez la seconde, Cloudflare bloque à la fois les logiciels malveillants et les sites pour adultes. Et il est possible d’utiliser 1.1.1.1 for Families sur un appareil spécifique, ou bien sur un routeur, ce qui permettra de sécuriser tout le réseau domestique. La configuration peut se faire en moins d’une minute et Cloudflare a publié un guide pour aider à mettre en place son résolveur DNS.

Et ce n’est qu’un début puisque Cloudflare compte ajouter d’autres options, comme la possibilité de créer des listes blanches ou des listes noires, et la possibilité de définir des heures de la journée durant lesquelles certaines catégories, comme les réseaux sociaux, sont bloquées.

Cloudflare veut sécuriser les connexions des particuliers

Récemment, Cloudflare a également annoncé les premiers tests en beta de son VPN pour les ordinateurs.

L’année dernière, l’entreprise a lancé WARP, un VPN intégré à son application 1.1.1.1 sur mobile. Et récemment, celle-ci a décidé de lancer la version pour ordinateurs de ce VPN en beta. Ce test concerne Windows et macOS, mais une version pour Linux sera également développée.

Bien que d’autres VPN gratuits ou payants soient disponibles sur internet, Cloudflare se focalise sur la facilité d’utilisation, sur l’amélioration de la connexion et sur la sécurité.