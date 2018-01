Le co-fondateur de Vine veut lancer la « v2 »

Il y a près d’un an, Twitter fermait le réseau social Vine afin d’éviter de payer les charges de celui-ci.

Vine était un service populaire, mais à cause de ses difficultés financières, la plateforme de microblogging était obligée de se recentrer sur ses principales activités.

D’ailleurs, après l’annonce de la fermeture de Vine, Twitter aurait croulé sous les demandes de rachat.

En tout cas, aujourd’hui, Vine pourrait renaître de ses cendres grâce à l’un de ses co-fondateurs (qui ont revendu l’application à Twitter), Dom Hofmann. Bien entendu, le nom de cette nouvelle application ne sera pas « Vine » (puisque ce nom appartient toujours à Twitter) mais « v2 ».

Mais selon Hoffmann, « certaines choses seront très familières aux personnes qui ont utilisé Vine ».

Actuellement en version alpha, le nouveau Vine n’a pas encore de date de sortie, mais il devrait arriver cette année. Pour Dom Hofmann, l’idéal serait que le lancement se fasse quand il fait chaud dans l’hémisphère nord, donc pas avant le second trimestre.

On ne sait pas quel niveau de ressemblance v2 aura avec l’ancien Vine. Mais en tout cas, on y aura droit aux courtes vidéos (2 à 6,5 secondes) en boucle. Le fil d’actualité devrait quant à lui être chronologique (quelque chose qui est devenu rare aujourd’hui), du moins dans un premier temps.

Hoffmann prévoit aussi des améliorations par rapport à l’ancien Vine, par exemple en terme de respect du droit d’auteur ou de modération. « Il est acceptable d’être en désaccord avec le travail de quelqu’un ou de le critiquer, mais les injures, les attitudes facétieuses ou toute autre forme de harcèlement indirect ne seront pas tolérées », écrit-il à ce sujet.

Actuellement, vous pouvez suivre l’évolution du projet sur le forum de v2.co et sur le compte Twitter.

just setting up my twitter

— v2 (@v2app) January 23, 2018