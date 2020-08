Cobra Kai, la série reprise par Netflix adaptée en jeu vidéo

C’est bel et bien l’heure du grand retour pour la saga Karate Kid. Vous vous souvenez sans doute de la série Cobra Kai mise en ligne sur YouTube Red, deux saisons qui se sont révélées être un véritable succès et a poussé Netflix à récupérer le bébé. On a découvert récemment le teaser de la saison 3. Alors que l’on peut découvrir les deux premières saisons sur la plateforme de streaming depuis quelques jours, il ne reste plus qu’à s’armer de patience afin de découvrir les nouveaux épisodes. Bonne nouvelle, d’ici quelques semaines, une autre petite surprise va débarquer.

Cobra Kai, un jeu pour les fans hardcore

En effet, c’est un jeu vidéo sous la forme d’un beat them all qui est annoncé pour le 27 octobre prochain. Les fans pourront y suivre l’histoire de la saga qui se déroule plus de 30 ans après les événements du célèbre film avec Ralph Macchio et William Zabka.

C’est GameMill Entertainment qui a annoncé ce jeu qui sortira donc à la fin du mois d’octobre pour PS4, X Box One et Nintendo Switch. Son titre complet ? Cobra Kai : The Karate Kid Continues. Les deux acteurs principaux ont prêté leur voix à leurs personnages respectifs. Au total, huit personnages différents seront disponibles, chacun ayant leurs propres combos et compétences. 28 missions seront proposées, dans les deux camps, celui de Johnny Lawrence et celui de Daniel LaRusso. Une bande-annonce a même été mise en ligne.

Attention toutefois, comme le note le site ScreenRant, il s’agit visiblement d’un film dédié aux fans absolus de la saga Karate Kid et de sa suite Cobra Kai. A noter qu’un jeu adapté du film original avait déjà été déployé sur la NES en 1987. Il fait toutefois partie des pires jeux de l’histoire de la console. En espérant que la suite soit meilleure…