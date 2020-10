Cobra Kai sur Netflix : un teaser et une date de sortie pour la saison 3

On vous a déjà dit ici tout le bien que l’on pensait de la série Cobra Kai. Le programme, né sur YouTube a rebondi sur Netflix. Pour l’instant, la plateforme de streaming n’héberge que les deux premières saisons, déjà diffusées par le passé. Mais, une troisième saison est prévue, et on a déjà pu découvrir un teaser il y a quelques semaines. De nouvelles images ont été dévoilées, mais aussi une date précise pour la saison 3 et même des nouvelles pour la suite… Petit tour d’horizon.

Cobra Kai, une série partie pour durer ?

La série Cobra Kai va donc se poursuivre avec une saison 3 qui nous permettra de retrouver, comme par le passé, les personnages de Johnny Lawrence (incarné par William Zabka) et Daniel Larusso (Ralph Macchio). La troisième saison prendra la direction du Japon, sur les traces du vénérable Mr. Miyagi, le sensei iconique des films. Si dans l’histoire de la saga, on sait qu’il est mort, cela devrait être notamment l’occasion d’intégrer de nombreux flash-backs.

La saison 3 pourrait aussi être l’opportunité de présenter Ali Mills (Elizabeth Sue), la petite amie des deux personnages centraux dans la saga central. Terry Silver, l’ennemi de Daniel Larusso dans Karate Kid 3, et père de Miguel, devrait aussi être de l’aventure. Autant dire que cette nouvelle saison s’annonce très clairement comme étant celle des retrouvailles. La vidéo permet en tout cas d’en savoir plus sur le destin de Robby, Tory et les autres.

Mais pour en savoir plus que ce que l’on découvre dans ce trailer, il va falloir s’armer de patience. Les nouveaux épisodes de la saga Cobra Kai ne devraient ainsi arriver sur la plateforme de streaming qu’au mois de janvier 2021. En attendant, on peut vous donner une bonne nouvelle, la série Cobra Kai a été officiellement renouvelée pour une saison 4.