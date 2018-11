Coinbase vs Binance : quel exchange a connu la meilleure année ?

D’un côté, on a l’américain Coinbase. De l’autre, le chinois Binance. Ces deux plateformes d’échange de crypto-monnaies se sont imposées au fil du temps comme des incontournables du marché, et chacune de leurs décisions sont scrutées par l’écosystème tout entier.

Binance serait 2x plus profitable que Coinbase

Alors que 2018 avait parfaitement commencé, le cours des devises électroniques a ensuite connu une chute sans précédent – certaines crypto-monnaies ayant perdu plus de 90% de leur valeur en l’espace de seulement quelques mois.

Pour autant, Binance et Coinbase affirment être parvenus à gérer cette phase difficile, et tous les deux prévoient de générer des excédents sur l’année. Si le chinois ambitionne de réaliser plus d’un milliard de dollars de profits sur la période, Coinbase est plus modeste et anticipe 456 millions de dollars de profit. Ces chiffres sont tirés par les volumes d’échange sur les crypto-monnaies sur lesquels sont commissionnés les deux plateformes.

Les volumes plus élevés chez Binance

Si Binance réalise plus de profit que Coinbase, c’est en grande partie lié aux volumes enregistrés par la plateforme sur l’année écoulée. Un rapport publié par le Blockchain Transparency Institute montre que Binance est loin devant Coinbase en matière de volumes.

Depuis le début du mois de novembre, Binance a enregistré en moyenne pour l’équivalent de 1,02 milliard de dollars de transactions par jour. De son côté, Coinbase se contente de 106 millions de dollars par jour. OKEx ou Huobi se positionnent devant Coinbase.

Coinbase possède plus de clients actifs

En revanche, Coinbase se distingue au niveau de la base clients. Sur les premiers jours du novembre 2018, la plateforme d’échange de crypto-monnaies américaine compterait pas moins de 421 909 clients actifs selon le Blockchain Transparency Institute. De son côté, Binance se contenterait de 312 801 clients actifs.

Attention, il faut distinguer ce chiffre avec le nombre total de clients sur ces plateformes : Coinbase en compte près de 25 millions selon les chiffres publiés à la fin du mois d’octobre. De son côté, Binance se contentait de 9 millions d’utilisateurs en juin dernier selon un rapport publié par Bloomberg. Aucun chiffre plus récent n’a été communiqué.

Coinbase Growth Update:

– added ~5million users in the last 6 months, now have 25mil

– average of ~25,000 users/day is comparable to mid-2017

Data here: https://t.co/R9B63J2d6Q#bitcoin pic.twitter.com/MITLacwC5L — Alistair Milne (@alistairmilne) October 3, 2018

Un choix de crypto-monnaies moins large chez Coinbase

Sans grande surprise, le choix des crypto-monnaies est aussi beaucoup moins large chez Coinbase. En effet, l’exchange a préféré miser sur la fiabilité des jetons plutôt que sur la quantité. A l’heure actuelle, on retrouve le Bitcoin, le Bitcoin Cash, l’Ethereum, l’Ethereum Classic, le Litecoin, le Basic Attention Token, le 0x Token ainsi que l’USDC sur Coinbase Pro.

Binance adopte une approche un peu différente puisque la plateforme ne permet pas de convertir ses devises en fiat. Autrement dit, il n’est pas non plus possible de déposer des euros, dollars ou autres devises traditionnelles pour ensuite acheter des crypto-monnaies sur la plateforme. Il faut donc obligatoirement passer par une plateforme intermédiaire comme Coinbase (par exempe) pour déposer ses devises traditionnelles, les convertir en crypto-monnaies, puis les transférer vers Binance.

Chez Binance, on recense actuellement pas moins de 158 crypto-monnaies différentes. Au total, ce sont plus de 400 paires (exemple : ETH/BTC) qui peuvent être échangées sur la plateforme. A noter que Binance a démarré avec une ICO, et qu’elle a émis un jeton propriétaire baptisé BNB (Binance Coin) qui peut lui aussi être utilisé comme une devise d’échange.