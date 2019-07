Combien de films pour Tom Holland (Spider-Man) dans le MCU ?

Tom Holland vient de nous livrer un second film plutôt abouti dans les salles en tant que Spider-Man. Vous pouvez retrouver notre critique (sans spoilers) ici. S’il s’agit de son deuxième film solo, l’acteur est devenu un régulier du MCU. Mais où en est-il contractuellement ? On fait le point.

Un nouveau contrat pour Tom Holland ?

Il faut remonter à 2016 pour connaître le contrat de Tom Holland. A l’époque, le Hollywood Reporter expliquait qu’il avait signé pour six films : trois films Spider-Man et trois autres films du MCU. Or, voici où il en est à l’heure actuelle :

Captain America: Civil War

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Spider-Man: Homecoming

Spider-Man: Far From Home

Si vous savez compter, cela veut dire qu’il n’a plus de projets au programme, à part un film Spider-Man 3. Le problème ? On voit mal comment ce serait possible étant donné l’importance qu’il a pris dans le MCU suite à sa performance dans Infinity War et Endgame.

Qu’est-ce que cela veut donc dire pour Tom Holland et Spider-Man ? On peut écarter à priori l’idée d’un « transfert », d’un passage de relais. Tout d’abord parce qu’il était de l’autre côté de la barrière dans Endgame, s’inscrivant dans la suite d’Iron-Man. Mais aussi parce qu’il n’y a personne à l’écran qui puisse s’inscrire dans cette dynamique.

Conséquence ? Il pourrait bien imiter Robert Downey Jr qui avait signé un nouveau contrat avec Marvel à plusieurs reprises. Quand on sait que Chris Hemsworth a envie de continuer à incarner Thor, l’idée n’a rien de folle.

Petit détail qui pourrait aussi jouer un rôle, la relation entre Marvel et Sony. Les droits appartiennent toujours à Sony qui pourrait retrouver des ambitions pour un spider-verse. Une affaire à suivre sans aucun doute dans les prochains mois.