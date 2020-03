Combien de temps une brique LEGO peut-elle résister dans l’océan ?

À l’heure actuelle le COVID-19 est la principale préoccupation des autorités du monde entier. Pourtant, d’autres situations ne sont pas à mettre de côté. En effet, la pollution des océans ne faiblit pas, et une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’université de Plymouth et publiée dans la revue Environmental Pollution s’est penchée sur le cas précis des briques LEGO.

Alors que nous apprenions dernièrement un partenariat génial entre LEGO et Nintendo, les célèbres briquettes de couleur auraient un effet néfaste sur la pollution maritime. Régulièrement, ces briques s’échouent sur les plages et il semblerait qu’elles aient la capacité de rester intactes pendant de nombreuses années.

Des milliers d’années avant de disparaître

Selon les chercheurs à l’origine de cette étude, en se basant sur des briques LEGO qui ont déjà passé des années dans l’océan avant de se retrouver sur les plages, ils estiment que ces jouets pourraient rester intacts jusqu’à 1 300 ans avant de se décomposer complètement.

Sauf dans le cas où vous marchez dessus pieds nus, tout le monde apprécie les briques LEGO. Elles stimulent la créativité et permettent de bâtir des édifices sans limites. Cependant, en termes de pollution elles sont loin d’être aussi superbes.

Docteur Andrew Turner, auteur principal de l’étude, a écrit : « LEGO est l’un des jouets pour enfants les plus populaires de l’histoire et son attrait a toujours été sa durabilité. Il est spécialement conçu pour être joué et manipulé, il n’est donc pas particulièrement surprenant que, bien qu’il puisse être en mer depuis des décennies, il ne soit pas très usé. Cependant, sa durabilité nous a même surpris ».

Pour sa défense, LEGO travaille depuis de nombreuses années à produire des briques aussi résistantes en plastique végétal. Pour le moment, la recette parfaite n’existe pas encore, mais elle ne saurait tarder.