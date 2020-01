Combien ont gagné les hôtes Airbnb en 2019 ?

Airbnb est présent dans le monde entier, dans près de 220 pays, et plus de 100 000 villes. En 2019, Airbnb a développé de nouvelles offres pour permettre à ses services de lutter contre une nouvelle concurrence tout en attirant de nouvelles cibles : Airbnb Plus, Airbnb Expériences, Airbnb Luxe, Airbnb Chine, ainsi que l’acquisition de services comme Hôtel Tonight.

Si pour les locataires les expériences s’améliorent d’année en année, pour les hôtes les affaires vont bien. En effet, depuis la création de Airbnb, les propriétaires ont amassé près de 80 milliards de dollars. Rien que pendant la période de Noël (24 au 31 décembre 2019), Airbnb a enregistré pas moins de 10 millions d’arrivées de voyageurs. L’année dernière sur la même période le géant de San Francisco ne comptait (que) 8,2 millions d’arrivées. Le nombre d’ utilisateurs ayant réservé une expérience Airbnb entre le 24 et le 31 décembre 2019 a plus que doublé par rapport à la même période en 2018.

Les Airbnb Expériences marqueront 2020

Concernant la sécurité, seul 0,06% des séjours Airbnb ont été concernés par un signalement de l’hôte ou le voyageur, sur une période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Certaines régions du monde comme les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Australie, Porto Rico et les îles Vierges peuvent s’appuyer sur un filtrage manuel des réservations jugées à haut risque. Il est fort probable que cette technique soit utilisée dans le reste du monde courant 2020.

Au cours de l’année 2019, l’entreprise a choisi de mettre l’accent sur Airbnb Expériences, désormais plus de 40 000 expériences sont accessibles dans le monde, que ce soit des aventures gastronomiques, ou encore des rencontres avec les animaux. Dans le cadre des Jeux olympiques, Airbnb prévoit de lancer ce qu’il appelle des « Expériences olympiques », cela peut par exemple consister en une rencontre avec un athlète pour visiter la ville, ou encore mieux de s’entraîner avec lui. En 2020, ces expériences insolites devraient largement se démocratiser.