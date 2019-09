Le dark mode sur Gmail, c’est maintenant

Avec le lancement du thème sombre sur Android 10, Google développe des dark mode pour la plupart de ses applications Android (et même iOS). Et après Google Keep, Maps et Messages, la firme de Mountain View commence également à déployer un mode sombre pour Gmail.

C’est ce qu’indiquent nos confrères de 9to5Google dans un article publié cette semaine. D’après le site, le dark mode de Gmail est disponible sur la version 2019.08.18.267044774 de l’app sur Android. Néanmoins, même si vous obtenez cette version de Gmail, il est possible que vous soyez quand même obligé de patienter, car la fonctionnalité nécessiterait également une activation côté serveur.

Vous pouvez voir sur les captures d’écran ci-dessous comment cela fonctionne. En substance, Gmail propose un mode sombre, un mode clair, mais également un mode standard (probablement pour adapter le fond de Gmail aux préférences choisies sur le smartphone).

Pourquoi activer le mode sombre de Gmail ?

Si vous utilisez beaucoup cette application, activer le mode sombre sur Gmail pourrait vous aider à prolonger l’autonomie de votre smartphone. Google a en effet déjà démontré que sur les smartphones à écran OLED, l’affichage de fonds sombres consomme moins d’énergie que l’affichage de fonds clairs.

D’autres applications, que vous ouvrez peut-être aussi tous les jours, ont aussi adopté un mode sombre, pour ne citer que Twitter, Slack et Messenger.

Facebook (l’une des applications qui utilisent le plus la batterie de mon iPhone) préparerait également un mode sombre pour son réseau social.

Et grâce à une fonctionnalité de Google Chrome, les sites web peuvent aussi de mettre au dark mode lorsque celui-ci est activé sur le smartphone ou sur l’ordinateur de l’utilisateur.