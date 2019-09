Nous avons pris en main Android 10, et voici ce qui change

Vous l’avez certainement déjà su : Android délaisse les noms de dessert pour se concentrer sur une appellation beaucoup plus simple et sobre. Pour la dixième génération du système d’exploitation, la mise à jour baptisée « Android 10 » (au lieu d’Android « Q »), marque un nouveau départ pour la licence. Il faut dire que ce sera elle qui intégrera très certainement les nouveaux smartphones pliables du marché, à commencer par le nouveau Samsung Galaxy Fold qui sera commercialisé le 18 septembre prochain.

Plus mature donc, Android 10 est également plus proche d’iOS, le système d’exploitation d’Apple. Vous allez pouvoir le découvrir dans notre prise en main, une nouvelle fonctionnalité permet à l’interface Android de pouvoir commander le smartphone à la manière du dernier iPhone X d’Apple.

Globalement, les nouveautés sont peu nombreuses, mais certaines nouvelles fonctionnalités valent la peine d’être présentées. On pense notamment à l’accent mis sur la confidentialité, et le confort numérique.

Android 10 est disponible depuis le 3 septembre sur certains smartphones

Aussitôt publiée, aussitôt disponible. Nous avons pu découvrir Android 10 grâce à la gamme de smartphone de Google, étant la première à disposer de cette nouvelle version de l’OS. Pour ce faire, nous avons pris en main le Pixel 3a dans sa version XL. Par ailleurs, l’intégralité de la gamme des Pixel est apte à disposer de cette nouvelle version. Si vous possédez un Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, ou bien un Pixel 3a XL, la mise à jour sera donc disponible.

Autrement, les autres marques de smartphones prévoient également de proposer la mise à jour vers Android 10, d’ici la fin de l’année ou au début de l’année 2020. Au dernier IFA de Berlin, Huawei (qui va lancer HarmonyOS), a même communiqué une nouvelle version de son P30 Pro qui pourra être lancé avec Android 10 d’ici peu. En attendant, certaines marques proposent à leurs clients de télécharger la bêta 3 de la nouvelle version de l’OS.

Prise en main d’Android 10 : quelles sont les nouveautés de l’OS ?

Android 10 généralise le thème sombre

Commençons notre test par l’une des fonctionnalités les plus populaires qu’Android 10 adopte, à la manière d’iOS 13 chez Apple : le mode sombre. Android a décidé de généraliser le thème alors que de nombreuses applications Google et autres réseaux sociaux avaient déjà franchi le pas.

Sur notre Pixel 3a XL avec lequel nous avons effectué le test, le mode permet de faire basculer la plupart des applications système et des pages d’affichage telle que la barre des notifications et des raccourcis rapides pour les paramètres. Les applications telles que le calendrier, les messages, Google Actu ou encore le bouton des paramètres seront ainsi désormais en noir, tout comme l’écran d’allumage.

Selon Google, le mode sombre généralisé sur Android 10 permettra également d’afficher des sites avec cet habillage noir. Pour ce faire, Android active les pages CSS en thème sombre que les sites soumettent sur leur serveur. Tous ne sont évidemment pas disponibles, mais cette extension du mode est la bienvenue.

Petite mise en garde par ailleurs : en utilisant le thème pendant plusieurs heures, nous avons pu remarquer que certaines applications moins fréquentées posaient encore problème. Par exemple, le contenu des notifications peu devenir invisible avec le mode sombre, si l’application n’a pas soumis de notification adaptée au thème. Un point qui devrait de plus en plus être rectifiés par les programmes, au fil du temps.

Adieu les boutons, bonjours aux gestes façon iPhone X !

Deuxième fonctionnalité importante avec la mise à jour Android 10 : l’apparition d’une nouvelle gestuelle de commande. On le sait tous : l’esthétique de nos smartphones passe de plus en plus par leur capacité à proposer un espace consacré à l’écran de plus en plus grand. Afin d’accompagner cette volonté, Android 10 laisse de côté ses symboliques boutons « Home », « Retour » et « Multitâche », du bas des écrans.

Désormais, il sera possible de contrôler un appareil Android en utilisant seulement des gestes sur l’écran, à la manière de ce que propose Apple depuis l’iPhone X. Le bouton Home se traduit par un mouvement de bas vers le haut, et la page visionnée se ferme pour laisser place à l’écran principal. Pour effectuer un retour en arrière, il faudra glisser de la gauche vers la droite, depuis le bord droit de l’écran. Enfin, un raccourcis pour switcher sur une autre application est possible, en effectuant simplement un glissement vers la droite ou la gauche, depuis le bord du bas de l’écran.

Petite déception sur la surcouche Android Stock de la gamme des smartphones Google Pixel, il ne sera toujours pas possible d’accéder à un mode de partage d’écran, permettant d’ouvrir deux applications simultanément. Un point qu’Android 10 a pourtant largement développé, alors que les smartphones pliables en feront une forte valeur ajoutée dans leur utilisation.

Android 10 : l’accent mis sur la confidentialité ?

En reconfigurant un Pixel 3a XL pour effectuer ce test, nous avons dû télécharger à nouveau nos applications préférées. En procédant à la manipulation avec Android 10 déjà installé, un nouveau paramètre nous été proposé dans le Play Store, lors de la première ouverture de l’application téléchargée. Cette dernière – lorsque le programme souhaite accéder à notre localisation – nous propose de refuser, accepter, ou d’accepter uniquement lorsque l’application est activée.

Ainsi, il sera possible de ne pas soumettre nos données de position lorsque nous n’utiliserons pas l’application. Utile, quand l’on voit les multiples problèmes rencontrés par des experts en cybersécurité, vis-à-vis du l’utilisation de nos données personnelles par certains programmes.

Bien-être numérique et contrôle parental : qu’apporte Android 10 ?

Outre le mode sombre, Android 10 propose de nouvelles fonctionnalités afin de protéger notre sécurité numérique et notre confort visuel. Une interface, présente dans les paramètres du téléphone, permet notamment de faire le point avec vous sur votre utilisation du smartphone et des applications utilisées. Un point qui s’ajoute à un contrôle parental renforcé. Par exemple, vous pourrez désormais configurer l’application Youtube Kids à un certain moment dans la journée, définir une durée maximale quotidienne dans l’utilisation de l’application.

Pour les jeunes et les moins jeunes, cette configuration des applications propose également un mode « focus » permettant de désactiver les notifications. Le paramètre propose une désactivation générale, ou vous propose également de définir vous-même les applications dont vous ne souhaitez plus recevoir de notifications.

300 nouveaux emojis

On terminera notre test des différentes fonctionnalités d’Android 10 par l’apparition d’une ribambelle de nouveaux emojis, disponible depuis le clavier Google. Au programme, l’OS ajoute de nouvelles déclinaisons de couleurs de peau, ainsi qu’une proposition de couple d’individus plus variés (« gender inclusive »). Des nouveaux animaux, objets et drapeaux sont également disponibles. Pour en découvrir leur apparence, en voici un gros échantillon recensé par Emojipedia.

En attendant « Live Caption », la plus importante nouveauté d’Android 10

Parmi toutes les nouveautés présentées, la plus importante n’a pas encore été lancée par Android. Il s’agit de « Live Caption », une fonctionnalité qu’Android annonce depuis bien longtemps, et dont elle avait communiqué une vidéo de présentation à son sujet au mois de mai dernier.

Il s’agit effectivement de l’avancée la plus importance de la dixième génération d’Android. Derrière son nom, se cache en réalité un mode permettant de traduire le flux vidéo sous forme de texte. Un outil dédié aux personnes sourdes, pour qui « l’écran d’un smartphone est un écran silencieux ». Grâce à « Live Caption », les sous-titres seront ainsi généralisés sur tous les contenus vidéos, par un simple appuie sur un paramètre disponible depuis le raccourcis volume.

Face aux sous-titres disponibles automatiquement sur Youtube, le mode devrait être beaucoup plus poussé et de qualité. Du mois c’est ce que nous espérons, en vue des traductions souvent discutables sur la plateforme de vidéo.

En conclusion

Elle aurait dû s’appeler Android Q, et l’interface « Version d’Android » dans le menu des paramètre semble bien vouloir nous le rappeler. Android 10 débarque en ce mois de septembre avec une grosse responsabilité à la clé : c’est cette version qui accompagnera pour la première fois un smartphone pliable, et c’est avec elle que la situation instable de la cybersécurité et de la santé numérique devront être maîtrisées.

Android 10 se veut ainsi plus mâture avec son nom. Ses nouveautés, n’opérant pas de grands changements, auront mis l’accent sur ces différents aspects auquel la téléphonie devra faire face.

Pour cette première prise en main sur notre Pixel 3a XL, aucun défaut apparent n’aura pas été à signaler, hormis le mode sombre ne permettant pas encore d’afficher les notifications de certaines applications. Nous attendons désormais la fonctionnalité Live Caption, pour en juger la pleine maîtrise, du système d’exploitation de Google.