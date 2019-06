Comment ajouter sa carte bancaire Revolut à Apple Pay ?

Alors que les rumeurs circulaient déjà depuis quelques mois, c’est désormais officiel : Revolut est compatible avec la solution Apple Pay. Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent dès à présent enregistrer leur carte bancaire Revolut directement sur leur appareil électronique pour ensuite régler leurs achats directement avec ce dernier.

Revolut franchit (enfin) le pas

Si elle est encore dans les partenaires affichés comme « disponible prochainement » sur le site officiel Apple, la dernière mise à jour de l’application mobile Revolut indique explicitement que la fintech assure désormais le support à Apple Pay. Alors que les banques en ligne plus classiques comme Hello bank!, Boursorama Banque ou Fortuneo ou même la néo-banque N26 ont intégré la solution depuis plusieurs mois déjà, Revolut se faisait attendre. Après Google Pay en été dernier, Revolut embrasse donc maintenant la technologie Apple.

Concrètement, comment est-ce que cela fonctionne pour un client Revolut ? Que ce soit avec sa carte bancaire physique ou avec une carte virtuelle, qu’elle soit de type Mastercard ou Visa, le client peut depuis l’onglet « cartes » de son application demander à ajouter sa carte à « Apple Wallet ». Cette application est au coeur d’Apple Pay, puisqu’elle enregistre de manière cryptée toutes les cartes bancaires qui peuvent ensuite servir au paiement sans contact avec le mobile.

Il n’aura ainsi plus besoin d’emmener partout sa carte Revolut pour régler ses achats puisque l’iPhone servira donc de véritable alternative de paiement. Le client n’a plus besoin de code secret, et l’identification passera par Touch ID (ou Face ID) pour valider les transactions. Mais contrairement aux paiements sans contact qui sont limités à 30€, le paiement par Apple Pay n’a aucune limite de montant.

Étapes pour ajouter Revolut à l’Apple Wallet

Le principe pour ajouter une carte Revolut sur Apple Pay est simple :

Aller sur l’onglet « cartes » de l’application Revolut Sélectionner la carte que l’on souhaite ajouter Cliquer sur le bouton « ajouter à Apple Wallet » Valider l’ajout en confirmant l’action par SMS

Pour vous faciliter les choses, vous trouverez ci-dessous un tutoriel en images pour ajouter Revolut sur l’application Wallet d’Apple. Pour rappel, Revolut est une carte bancaire gratuite qui permet de régler ces achats partout dans le monde sans aucun frais (dans la majorité des pays), à la différence des banques traditionnelles. La jeune pousse compte aujourd’hui plus de 4 millions de clients, et la France se positionne comme son deuxième marché.