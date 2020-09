Comment Animal Crossing a pris part à la campagne présidentielle américaine

À moins de trois mois des élections présidentielles américaines, le candidat démocrate Joe Biden a eu une nouvelle idée de campagne. Sur le jeu vidéo Animal Crossing, les quelque 11 millions de joueurs à « New Horizon » ont vu des affiches du politique arriver jusque devant leur porte. Le parti démocrate s’est lancé dans une nouvelle opération de séduction, en proposant à chacun de pouvoir « décorer » l’entrée de sa maison avec une ou plusieurs affiches de campagne.

« Animal Crossing est une plateforme dynamique, diversifiée et puissante qui rassemble des communautés du monde entier. C’est une nouvelle opportunité passionnante pour notre campagne d’engager et de connecter les partisans de Biden-Harris alors qu’ils construisent et décorent leurs îles », a déclaré Christian Tom, directeur des partenariats numériques pour la campagne Biden.

Le jeu vidéo met effectivement l’accent sur la vie sociale et les rencontres, tout en proposant une esthétique très simplifiée. « C’est une nouvelle façon créative et innovante de faire rencontrer les électeurs là où ils se trouvent et de rassembler nos partisans ». Le responsable a expliqué à nos confrères de The Verge que cette opération entraînait également plusieurs contrats avec des influenceurs, ce mardi. Ces derniers avaient comme contrat de diffuser leur gameplay avec les affiches de la campagne durant la journée.

Une campagne politique principalement en ligne

Cette semaine fut une première pour le candidat Joe Biden, qui a repris ses déplacements pour aller effectuer des discours de campagne dans plusieurs villes américaines. Hier, le candidat démocrate était à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Mais au départ, il avait annoncé qu’il ne comptait pas organiser d’événements physiques en raison de la pandémie de COVID-19. En face, Trump et ses soutiens avaient qualifié cette décision en raillant Biden d’un candidat craintif « enfermé dans son sous-sol ».

Malgré tout, le candidat a su se plier à ses convictions pendant les premiers mois en misant uniquement sur une campagne au format numérique, jusqu’à la convention démocrate, il y a deux semaines. L’univers gaming a fréquemment attiré son équipe de campagne, qui avait déjà déclaré au mois de mai dernier que la prestation de Travis Scott sur Fortnite leur avait donné des idées.