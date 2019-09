Comment cacher l’indicateur de charge de la batterie sur l’écran de veille du Galaxy Note 10 ?

S’il y a bien quelque chose que la firme coréenne connaît mieux que tout le monde, c’est l’incroyable capacité de ses écrans à économiser de l’énergie. En effet, la caractéristique première du Super AMOLED de Samsung est qu’il affiche la couleur noire… En éteignant ses pixels, plutôt qu’en les faisant jouer pour obtenir la teinte voulue.

Toutefois, les Note 10 et Note 10+ font donc appel à un petit indicateur de pourcentage de la batterie always-on qui vient gâcher cette qualité. Si le défaut reste anecdotique à cette toute petite échelle, il mérite cependant de voir sa solution exposée, tant elle est simple.

L’astuce

En réalité, il est donc possible de passer outre l’affichage de cette donnée peu utile tant les smartphones comme le Samsung Galaxy Note 10 se rechargent vite désormais, même si c’est Vivo qui semble détenir le record en la matière. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de passer par les paramètres du mobile.

Sur Android, on peut choisir un écran de veille spécifique, tout comme sur n’importe quel PC. Et de la même manière, on peut choisir d’y diffuser les images de son choix. Une photo totalement noire, seule, suffit donc à remplir l’écran comme s’il était éteint ! Et le tout en préservant la batterie grâce au Super AMOLED.

Comment faire ?

Pour mettre en place cette solution, rien de plus simple : commencez par vous rendre dans les paramètres d’affichage du Samsung Galaxy Note 10 (la méthode est la même pour le Note 10+). Ensuite, atteignez le menu économiseur d’écran. Puis choisissez l’option diaporama.

Créez un dossier du nom de votre choix dans la mémoire interne du téléphone. C’est dans celui-ci qu’il faut ranger l’image noire. Dernière étape : sélectionner ce dossier comme source de l’économiseur d’écran. Comme il ne contient qu’une seule image, elle restera en fond d’écran sans discontinuer et le tour sera joué.