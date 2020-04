Comment des usines à trolls russes abordent le débat public sur les vaccins

Les usines à trolls ont défrayé la chronique depuis que leur implication durant la campagne présidentielle de 2016 a été révélée au grand jour. Nous vous avons longuement parlé de ces organisations qui ont pignon sur rue et s’affairent à de la manipulation à très grande échelle. Une des plus connues est l’Internet Research Agency (IRA) qui est basée en Russie.

La plupart des ses pratiques vise à influencer les populations dans une direction favorable aux intérêts du gouvernement russe. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit de discréditer des opposants politiques ou de se soutenir l’annexion de la Crimée. Aux États-Unis, l’IRA tente d’entretenir des sujets de discorde dans l’opinion publique et donc à appuyer là où ça fait mal. Certains thèmes plus surprenants sont parfois évoqués par les comptes de l’organisation et c’est notamment le cas des vaccins.

La vaccination est-elle un instrument pour se fondre dans la masse ou un vrai objet politique ?

Trois chercheurs américains ont décidé de mieux comprendre ce phénomène et les motivations de l’IRA. Ils ont pour cela identifié 3 millions de tweets appartenant à des comptes de l’usine à trolls, postés sur une période de trois ans. Sur cet échantillon, 2000 tweets traitaient du sujet de la vaccination.

Les scientifiques ont ensuite utilisé une intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour classer ces publications en fonction de l’utilisation de certains mots et de leur teneur. Trois types de comptes mentionnaient sporadiquement les vaccins. La plupart étaient neutres et ne faisaient que renvoyer vers des articles sérieux sur le sujet. D’autres étaient en revanche pro ou anti-vaccin. C’était notamment le cas d’imitations de comptes appartenant à des afro-américains qui prenaient position contre les vaccins. Les chercheurs émettent l’hypothèse que ces tweets auraient pu être des tentatives de faire passer les bots pour des humains en publiant des informations comme pourraient le faire n’importe quel utilisateur.

S’agit-il alors d’une vraie tentative de manipulation ? Les scientifiques estiment qu’il est très difficile de trancher et de savoir si l’IRA considère les vaccins comme ayant un vrai potentiel de manipulation politique. Cela poserait toutefois problème à l’avenir dans l’éventualité d’un vaccin contre le coronavirus. En imitant des identités communautaires ou générationnelles, les trolls pourraient également amener certaines personnes à adopter un attitude de rejet, et amplifier ainsi la défiance envers la vaccination.