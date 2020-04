Comment empêcher Google Assistant de se déclencher pour rien ?

Qui n’a jamais déclenché Google Assistant par accident ? Il faut dire que c’est extrêmement simple, il suffit de toucher un bouton par inadvertance, ou encore de dire quelque chose à haute voix que l’assistant vocal interprétera comme la commande de déclenchement.

Depuis près d’un an, Google travaille de son côté pour empêcher ce type de situation désagréable. Aujourd’hui, nous apprenons que cette fonctionnalité commence à être déployée au grand public. Désormais, les utilisateurs de Google Assistant pourront personnaliser la sensibilité de détection vocale, peu importe l’appareil utilisé.

Sur Twitter, Mishaal Rahman, le rédacteur en chef de XDA Developers, montre qu’il a déjà pu avoir accès à cette fonctionnalité. Comme on peut le voir sur sa capture d’écran, cette option laisse désormais le choix entre 3 paliers : « least sensitive », « default », et « most sensitive ». Si certains d’entre vous trouvent que l’Assistant Google n’est pas assez réactif, vous pouvez donc augmenter son attention.

Finally, the Google Home app is about to add « Hey Google » sensitivity options for each Google Assistant device.https://t.co/a7R2pxLCLI pic.twitter.com/LJ6GpAj7CY — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 21, 2020

Mishaal Rahman explique qu’il a un peu triché pour accéder à cette fonctionnalité en cherchant dans le code, cependant Google a confirmé que l’option est en cours de déploiement. Quelques semaines auparavant, malgré le fait la conférence Google I/O n’est pu avoir lieu, la firme de Mountain View a présenté quelques nouveautés.

On retrouve notamment une fonctionnalité appelée « Shortcuts » (comme celle d’Apple) qui devrait permettre d’automatiser quelques tâches. Lorsqu’on ouvre ce menu, un onglet pourrait permettre à l’utilisateur de découvrir les applications que l’utilisateur peut contrôler avec Assistant. Mais le plus intéressant est que cet onglet pourrait aussi permettre de créer des Shortcuts ou des Raccourcis pour ces applications qui prennent en charge Google Assistant.

Pour le moment, Google n’a pas encore officialisé le lancement de « Shortcuts ».