Comment faire des rencontres pendant le confinement ? Tinder à la solution

Avec les mesures actuelles liées à la pandémie de COVID-19, il est compliqué de faire des rencontres. Même les applications de rencontres ne sont plus la facilité, puisque le couvre-feu empêche d’organiser un date avec son match. Une période compliquée pour les célibataires, mais ne perdez pas espoir, Tinder a une solution. Le leader incontesté dans ce domaine révolutionne déjà les rencontres amoureuses depuis de nombreuses années, et ne compte pas s’arrêter là.

Tinder vient de présenter une nouvelle fonctionnalité, simple, il est vrai, mais fonctionnelle. L’application de rencontre va mettre en place les appels vidéo au sein de sa plateforme. Alors oui, dans un premier temps, on peut imaginer que cette fonctionnalité va être une catastrophe à la Chatroulette. Toutefois, Match Group a été très clair sur un point : la sécurité. L’ajout d’une telle fonctionnalité a été longuement réfléchi, et le groupe assure que la sécurité a été mise au premier plan.

La sécurité et le consentement sont de mise.

« Face to Face » ne sera activée seulement et seulement si les deux personnes le souhaitent. Si une seule d’entre elles clique sur le bouton caméra, l’autre n’en sera pas alertée. Bumble, l’une des rares applications de rencontre n’appartenant pas à Match Group, propose déjà une fonctionnalité similaire depuis quelque temps. L’entreprise ne semble pas s’en plaindre, et les utilisateurs non plus, puisqu’un double consentement est nécessaire pour lancer la vidéo.

Tinder a rédigé un document qui dévoile toutes les fonctions déployées avec Face to Face. Cette immense liste révèle notamment que Face to Face peut facilement être désactivée, que les concernés doivent accepter un ensemble de règles de base, mais également qu’il est possible d’envoyer un rapport à Tinder lorsqu’une situation a mis un utilisateur mal à l’aise. Tinder a déjà commencé à tester cette fonctionnalité dans quelques pays, mais cette fois le déploiement est officiel, et international.

Rory Kozoll, responsable de la division Trust and Safety Product chez Tinder, a déclaré : « Nous sommes ravis de partager avec vous le fait que notre fonctionnalité Face to Face est en train d’être déployée dans notre communauté mondiale après avoir reçu des commentaires positifs de nos membres qui y ont eu accès très tôt. Cela s’ajoute à notre liste croissante de fonctionnalités conçues pour assurer la sécurité des membres tout au long de leur parcours de rencontre, comme la vérification des photos, le centre de sécurité et notre technologie de détection de messages offensants ».

Tinder a été lancée en 2012, depuis, l’application compte plus de 340 millions de téléchargements. Tinder ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et continue d’innover pour la bienveillance de ses utilisateurs.